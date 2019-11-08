Королева Іспанії одягнула спідницю з ефектною вишивкою: фото

Іспанська королева полюбляє оновлювати свій гардероб новинками від легендарних брендів. Днями вона здійснила черговий публічний вихід, під час якого засвітила спідницю з розкішною квітковою вишивкою.

Графік Її Величності вражає насиченістю подій. Після серії офіційних заходів у Барселоні іспанська королева вирушила до Севільї. Цього разу Летиція супроводжувала свого чоловіка Філіпа VI на Конгресі Асоціації академій іспанської мови.

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Урочиста подія надихнула Її Величність на особливе вбрання. 47-річна Летиція постала перед учасниками заходу у спідниці, розшитій маками, червоній блузі та піджаку оригінального крою. До вишуканого вбрання королева підібрала яскраві туфлі-човники на підборах та маленький клатч.

Іспанська модниця вирішила зробити ледь помітний make-up з акцентом на очі. А от щодо зачіски, то Летиція вирішила відмовитись від послуг перукаря, зробивши ідеальну укладку волосся. Виглядала Її Величність неперевершено.



Король та королева Іспанії / Getty Images



Ефектний образ королеви Летиції / Getty Images

Королева Іспанія – не єдина модниця, яка обирає вбрання з вишивкою. Свого часу Іванка та Меланія Трамп також надавали перевагу такому вбранню. Не оминула своєрідного тренду і Олена Зеленська, яка у Японії засвітила піджак з символічною вишивкою.



Стильний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official



Іванка Трамп на Генасамблеї ООН / Getty Images