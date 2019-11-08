Королева Іспанії одягнула спідницю з ефектною вишивкою: фото

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Король і королева Іспанії
Король і королева Іспанії / www.gettyimages.com

Іспанська королева полюбляє оновлювати свій гардероб новинками від легендарних брендів. Днями вона здійснила черговий публічний вихід, під час якого засвітила спідницю з розкішною квітковою вишивкою.

Графік Її Величності вражає насиченістю подій. Після серії офіційних заходів у Барселоні іспанська королева вирушила до Севільї. Цього разу Летиція супроводжувала свого чоловіка Філіпа VI на Конгресі Асоціації академій іспанської мови. 

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Урочиста подія надихнула Її Величність на особливе вбрання. 47-річна Летиція постала перед учасниками заходу у спідниці, розшитій маками, червоній блузі та піджаку оригінального крою. До вишуканого вбрання королева підібрала яскраві туфлі-човники на підборах та маленький клатч. 

Іспанська модниця вирішила зробити ледь помітний make-up з акцентом на очі. А от щодо зачіски, то Летиція вирішила відмовитись від послуг перукаря, зробивши ідеальну укладку волосся. Виглядала Її Величність неперевершено. 

Король та королева Іспанії
Король та королева Іспанії / Getty Images

Ефектний образ королеви Летиції
Ефектний образ королеви Летиції / Getty Images

Королева Іспанія – не єдина модниця, яка обирає вбрання з вишивкою. Свого часу Іванка та Меланія Трамп також надавали перевагу такому вбранню. Не оминула своєрідного тренду і Олена Зеленська, яка у Японії засвітила піджак з символічною вишивкою. 

Стильний образ Олени Зеленської
Стильний образ Олени Зеленської / Instagram / @olenazelenska_official

Іванка Трамп на Генасамблеї ООН
Іванка Трамп на Генасамблеї ООН / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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