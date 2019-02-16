Королева Іспанії підкреслила фігуру елегантною сукнею: чарівні фото

Королівська сім'я Іспанії – Філіп VI та його чарівна дружина Летиція – відправились в офіційну поїздку до Марокко. В останній день подорожі монархи відвідали урочисту вечерю, де постали перед журналістами у приголомшливих вбраннях.

Анонсована подорож іспанських монархів до Марокко, яка тривала всього 2 дні, завершилась. Король Філіп VI та його дружина Летиція взяли участь у низці офіційних заходів, а на завершення свого туру прийшли на урочисту вечерю, організовану в посольстві Іспанії.

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На заході чимала увага журналістів була прикута до Її Величності. Королева Летиція прийшла до посольства у розкішній бордовій сукні з оксамитовими рукавами та блискучою вишивкою. До елегантного вбрання знаменита іспанка підібрала клатч і туфлі на підборах. Ледь помітний макіяж та ідеальна укладка волосся завершили її образ для урочистої події.



Королева Летиція / Getty Images



Король Іспанії виголосив промову у Марокко / Getty Images

Водночас король Філіп VI засвітився перед камерами у класичному костюмі з білосніжною сорочкою та блакитною краваткою. Іспанський монарх залюбки поспілкувався з дипломатами та із усмішкою позував для журналістів.



Король та королева Іспанії / Getty Images



Королівське подружжя Іспанії / Getty Images

Одразу після вечері королівське подружжя повернулось до Мадрида. В Іспанії король Філіп VI та королева Летиція подякували владі Марокко за теплий прийом та вирішення важливих питань.