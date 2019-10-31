Королева Іспанії прийшла на урочисту подію в трендовій спідниці: фото

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Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиція в Мадриді / www.hellomagazine.com

Іспанська королева Летиції вкотре довела, що стежить за модними тенденціями. Її Величність прийшла на урочисту подію в Мадриді у картатій спідниці, яку можна побачити у багатьох легендарних брендів.

У 47 років королева Летиція з легкістю зберігає неофіційний статус "ікони стилю" в Іспанії. Кожен її вихід підкорює не тільки громадськість, але й фешн-експертів. Днями Летиція знову привернула увагу, показавши розкішний класичний стиль. 

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Її Величність стала запрошеною гостею церемонії "Міжнародна дружба", що пройшла у бізнес-школі IESE. Для урочистої події Летиція вирішила не підбирати одну зі своїх елегантних суконь, надавши перевагу трендовому образу від Massimo Dutti. Королева красувалась перед учасниками заходу у чорній блузі з довгим рукавом та картатій спідниці. Струнку талію вона підкреслила поясом, який гармонійно доповнював образ іспанської красуні. 

До вбрання королева Летиція підібрала взуття на підборах та маленьку чорну сумку. Її Величність надала перевагу укладці волосся та ніжному ледь помітному макіяжу. 

Український дизайнер Андре Тан стверджує, що картате вбрання, особливо у стилі шотландського тартану, – це один із трендів сезону. Цей одяг чудово підійде як для офісних працівників, так і для світських левиць. 

"Часи, коли шотландська клітинка асоціювалась з мініспідницями і білими сорочками, уже давно пройшли. Зараз картата спідниця – чудова база як ділового стилю, так і casual. Завдяки їй створюються чудові романтичні образи. Окрім цього, складно знайти більш затишний принт для осені", – розповів Андре Тан. 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії
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