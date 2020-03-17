Королева Іспанії пройшла тест на коронавірус після спілкування з інфікованим

Королівська сім'я Іспанії скасувала всі світські події та публічні виходи через пандемію. Монархи Філіп VI та Летиція вже пройшли тест на коронавірус, який виявився негативним.

Як повідомляють представники королівської родини, проби на смертоносну вірусну недугу подружжя зробило після того, як мало зустріч з міністром Іспанії Ірене Монтеро. Після світської бесіди політик звернулась до медиків, які діагностували в неї коронавірус.

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Філіп VI та Летиція одразу ж звернулись до лікарів та наразі ретельно стежать за своїм станом здоров'я. Як і інші члени королівської родини, пара перебуває на карантині у своєму палаці в Мадриді.

Наразі представники іспанської монархії скасували всі публічні заходи та закликали прихильників утриматись від виходу в місця скупчення людей.

За останніми даними, загальна кількість інфікованих коронавірусом сягає 180 000 осіб, а від пневмонії, яку спричинила недуга, померли понад 7 000 людей. Та є і хороші новини: одужали понад 78 тисяч людей.

Covid-19 вперше виявили у китайському місті Ухань. Однак вірус вийшов далеко за межі країни і тепер є в кожній європейській державі. Найбільше потерпає від епідемії Італія. 11 березня ВООЗ оголосила пандемію коронавірусу Covid-19, а в Україні ввели карантин. Лікарі радять не виходити без потреби з дому та часто мити руки. При перших же ознаках коронавірусу слід звертатись до сімейного лікаря. Робити це варто в телефонному режимі, щоб не наражати інших на небезпеку.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу