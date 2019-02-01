Королева Іспанії вбрала сукню за 13 доларів: приголомшливі фото

Виглядати елегантно та вишукано можна навіть без великих затрат. Це днями довела королева Летиція, яка під час публічного виходу засвітила вбрання за 13 доларів.

Представники королівських родин дедалі частіше демонструють громадськості, що їхні елегантні образи може повторити кожен. Полюбляє доступні бренди герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка засвітила не одне вбрання з мас-маркету. У цьому від неї не відстає й іспанська королева Летиція.

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Днями дружина Філіпа VI відвідала церемонію вручення "Грантів на магістерську і дослідницьку допомогу" Фонду Ібердрола. Світський захід був знаковий у програмі Її Величності, адже королівська сім'я активно підтримує організацію.

Публічний вихід королеви Летиції дещо здивував світові ЗМІ. Для урочистої церемонії знана іспанка обрала синю сукню із чорним поясом на талії. Елегантне вбрання Її Величності є у колекції популярного бренду Zara. Та не це найбільше здивувало журналістів, а вартість сукні королеви Летиції, що сягає 13 доларів.



Королева Летиція на урочистій церемонії / Getty Images

До бюджетного вбрання Її Величність підібрала туфлі-човники та клатч, оздоблений паєтками. Лаконічні прикраси та розплетене волосся завершили бездоганний образ королеви Летиції.

Варто зазначити, що попри бюджетність вбрання образ королеви Летиції був приголомшливим.



Іспанська королева відвідала урочистий захід / Getty Images



Бюджетний образ королеви Летиції / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images