Королева Іспанії вбрала сукню за 13 доларів: приголомшливі фото

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Королева Летиція в бюджетній сукні
Королева Летиція в бюджетній сукні / www.gettyimages.com

Виглядати елегантно та вишукано можна навіть без великих затрат. Це днями довела королева Летиція, яка під час публічного виходу засвітила вбрання за 13 доларів.

Представники королівських родин дедалі частіше демонструють громадськості, що їхні елегантні образи може повторити кожен. Полюбляє доступні бренди герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка засвітила не одне вбрання з мас-маркету. У цьому від неї не відстає й іспанська королева Летиція. 

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Днями дружина Філіпа VI відвідала церемонію вручення "Грантів на магістерську і дослідницьку допомогу" Фонду Ібердрола. Світський захід був знаковий у програмі Її Величності, адже королівська сім'я активно підтримує організацію. 

Публічний вихід королеви Летиції дещо здивував світові ЗМІ. Для урочистої церемонії знана іспанка обрала синю сукню із чорним поясом на талії. Елегантне вбрання Її Величності є у колекції популярного бренду Zara. Та не це найбільше здивувало журналістів, а вартість сукні королеви Летиції, що сягає 13 доларів. 

Королева Летиція на урочистій церемонії
Королева Летиція на урочистій церемонії / Getty Images

До бюджетного вбрання Її Величність підібрала туфлі-човники та клатч, оздоблений паєтками. Лаконічні прикраси та розплетене волосся завершили бездоганний образ королеви Летиції. 

Варто зазначити, що попри бюджетність вбрання образ королеви Летиції був приголомшливим. 

Іспанська королева відвідала урочистий захід
Іспанська королева відвідала урочистий захід / Getty Images

​ Бюджетний образ королеви Летиції
Бюджетний образ королеви Летиції / Getty Images

Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція на церемонії врученя премій
Королева Летиція на церемонії вручення грантів / Getty Images

Теги: Стиль і мода LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: Lifestyle
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