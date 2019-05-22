Королева Іспанії вирушила в офіційну поїздку до Женеви: ефектні фото

Іспанська королева Летиція щоразу вражає громадськість яскравими виходами. Поїздка ЇЇ Величності з офіційним візитом до Женеви не стала винятком.

У середу, 22 травня, король Філіп VI та його чарівна дружина Летиція святкують річницю свого розкішного весілля. Проте замість організації гучного свята Її Величність взяла участь у запланованому офіційному заході.

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В переддень знакової дати Летиція засвітилась на презентації "Глобальної платформи з енергетики і здоров'я", що пройшла у рамках Всесвітньої асамблеї охорони здоров'я в Женеві. Поїздка супроводжувалась рядом офіційних зустрічей. Зокрема, королева Летиція поспілкувалась із Сюзанною Якоб – директором Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я в Копенгагені. Одні з впливових жінок світу обговорили соціальні питання та проблеми медицини.

Королева Летиція ретельно підготувалась до міжнародної поїздки. На презентацію вона прийшла у класичній сірій сукні та чорному подовженому піджаку. До такого класичного вбрання знаменита іспанка підібрала туфлі на підборах та лаконічні прикраси.



Королева Летиція в Женеві / Getty Images



Королева Іспанії на офіційному заході / Getty Images

Ймовірно, королева Летиція вирушила до Женеви всього на день, адже у мережі вона ніжно привітала свого чоловіка із 15 річницею їхнього весілля. Окрім цього, знаменита іспанка показала громадськості архівні фото з церемонії, які зворушили прихильників королівської родини.