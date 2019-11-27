Королева Іспанії вразила елегантним образом на особливій церемонії: фото

Чим лаконічніше – тим стильніше: це правило добре знає королева Іспанії Летиція. Днями Її Величність зуміла вразити прихильників появою у звичайній сірій сукні.

26 листопада у Мадриді відбулась церемонія нагородження людей, які виступають проти побутового та гендерного насилля. Ця тема є, як ніколи актуальною, адже щодня жертвами стають сотні тисяч жінок у всьому світі, а напади їхніх коханих не рідко є смертельними. Щоб вкотре порушити питання побутового насилля, королівська сім'я долучилась до офіційного заходу.

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Церемонія пройшла у Судовій генеральній раді Консехо, що в Мадриді. Для особливого заходу королева Летиція обрала стриману сукню сірого кольору, яка делікатно підкреслила її струнку фігуру. До вбрання Її Величність підібрала шкіряні туфлі-човники від Manolo Blahnik і маленький клатч від улюбленого бренду Carolina Herrera.

Щоб образ не був дуже офіційним, Летиція обрала звичайну укладку волосся. Ніжний макіяж з акцентом на очі завершив елегантний look іспанської модниці.



Королева Летиція вразила елегантним образом / Getty Images

Окрім цього, королева Летиція виступила перед учасниками заходу з промовою, в якій наголосила на важливості боротьби проти гендерного та домашнього насилля.



Королева Іспанії на офіційному заході в Мадриді / Getty Images