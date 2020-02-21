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Королева Іспанії зачарувала мережу квітковою сукнею: фото

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Королева Летиція в Мадриді / www.gettyimages.com

Квіткові сукні стрімко заполонили всі прилавки брендів, тому чимало модниць поповнили свій гардероб таким вбранням. Не оминула увагою стильні новинки і королева Іспанії Летиція.

У п'ятницю, 21 лютого, Її Величність навідалась до однієї з королівських резиденцій – палацу Заруела, що в Мадриді. Саме там Летиція взяла участь в запланованих обговореннях соціальних питань.

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Для цього виходу чарівна королева підібрала стильну квіткову сукню з яскравим принтом. Вбрання мало пояс, тому всі учасники заходу могли побачити струнку фігуру Летиції. Класичний образ королева вирішила доповнити улюбленими туфлями-човниками, які додали її вигляду елегантності. 

Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиція в Мадриді / Getty Images

Ефектний вихід королеви Летиції
Ефектний вихід королеви Летиції / Getty Images

Водночас Андре Тан радить модницям відходити від звичного поєднання легкої літньої сукні та взуття на підборах. Взимку дизайнер рекомендує доповнити свій образ об'ємним теплим светром, водолазкою чи кардиганом. 

"Одягаємо літню сукню з довгим кардиганом! Поєднання романтичності і грубості створить необхідний контраст в образі, який підкреслить витонченість фігури! А легке плаття з об'ємним светром – ідеальний тандем! Ніжне, затишне і тепле поєднання! В якості взуття виберіть черевики, ботфорти і навіть уггі! І завершите образ шубою або пуховиком", – порадив Андре Тан. 

Як носити сукню взимку
Як носити сукню взимку / Пресслужба 

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Летиція, королева Іспанії Стиль і мода
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