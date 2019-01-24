Королева Іспанії засвітила бюджетну спідницю від мас-маркету: яскраві фото

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Королева Іспанії засвітила бюджетну спідницю від Massimo Dutti
Королева Іспанії засвітила бюджетну спідницю від Massimo Dutti / www.gettyimages.com

Представники королівських родин дедалі частіше намагаються показати громадськості, що їхні розкішні образи можна з легкістю повторити. Зокрема, іспанська королева Летиція днями засвітилась в ефектній спідниці з мас-маркету.

Іспанський монарх Філіп VI та його чарівна дружина Летиція днями відвідали запланований світський захід. Королівське подружжя взяло участь у виставці FITUR, яка пройшла у Мадриді.

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Для публічного виходу Летиція обрала сіру міді-спідницю від мас-маркету Massimo Dutti. Таке картате вбрання, згідно з офіційними сторінками бренду, коштує 40 євро. Свій образ королева Летиція доповнила білою блузою з прозорими рукавами, гірчичними туфлями на підборах і сумкою-клатчем. 

Королівське подружжя Іспанії на світському заході
Королівське подружжя Іспанії на світському заході / Getty Images

За традицією, королева Летиція зробила легкий макіяж в нюдових тонах. Вона завершила свій елегантний look ідеальною укладкою волосся та лаконічними прикрасами. 

Король Філіп VI з дружиною Летицією

Король Філіп VI з дружиною Летицією / Getty Images

Ефектний образ королеви Іспанії
Ефектний образ королеви Іспанії / Getty Images

Бюджетний look королеви Летиції
Бюджетний look королеви Летиції / Getty Images

Королева Летиція в Мадриді
Королева Летиція в Мадриді / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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