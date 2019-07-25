Королева Іспанії засвітила розкішну мереживну сукню на офіційному заході: фото

2336 Читать новость на русском
Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / www.gettyimages.com

Іспанська королева вже давно викликає захват не тільки у її земляків, але й у всього світу. Щоразу чарівна Летиція демонструє вишукані вбрання під час публічних виходів, вражаючи громадськість елегантністю.

Винятком не став візит Її Величності до Валенсії, що в Іспанії. Саме в цьому місті відбулось урочисте відкриття Всесвітнього центру сталого міського харчування (CEMAS). На офіційний захід запросили й представників монархії, зокрема, королеву Летицію, яка є королівським патроном організації.  

Читайте також: Елегантний образ на літо: королева Іспанії Летиція виглядає розкішно в сукні Carolina Herrera

Для цього публічного виходу відома іспанка підготувалась заздалегідь. Королева обрала червону мереживну сукню від улюбленого бренду Carolina Herrera, яка підкреслила її струнку фігуру та прикувала погляди всіх учасників церемонії. До ефектного вбрання Її Величність підібрала туфлі-човники від Magrit. Чарівна Летиція доповнила свій образ прикрасами з королівської колекції, зокрема, подовженими сережками із рубінами та діамантами. 

Королева Іспанії Летиція
Королева Іспанії Летиція / Instagram / @royal.addicted

Згідно із фото, на офіційному заході були присутні іспанські високопосадовці: президент Generalitat Valenciana, мер Валенсії Джоан Джибо і посол Іспанії в Італії Альфонсо Дастіс. З усіма гостями королева Летиція залюбки поспілкувалась, що видно на знімках. 

Королева Летиція у Валенсії
Королева Летиція у Валенсії / Getty Images

Чарівна королева Летиція
Чарівна королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

blog_ava
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
25 липня
5327
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
25 липня 19:39 Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
276
Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
25 липня 12:39 Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
886
Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
24 липня 20:22 Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
662
Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
24 липня 19:38 Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
537
Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
24 липня 14:38 Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
Юлія Михайлова 1570
Новини
Більше новин
Залиште відгук