Королева Іспанії засвітила розкішну мереживну сукню на офіційному заході: фото

Іспанська королева вже давно викликає захват не тільки у її земляків, але й у всього світу. Щоразу чарівна Летиція демонструє вишукані вбрання під час публічних виходів, вражаючи громадськість елегантністю.

Винятком не став візит Її Величності до Валенсії, що в Іспанії. Саме в цьому місті відбулось урочисте відкриття Всесвітнього центру сталого міського харчування (CEMAS). На офіційний захід запросили й представників монархії, зокрема, королеву Летицію, яка є королівським патроном організації.

Читайте також: Елегантний образ на літо: королева Іспанії Летиція виглядає розкішно в сукні Carolina Herrera

Для цього публічного виходу відома іспанка підготувалась заздалегідь. Королева обрала червону мереживну сукню від улюбленого бренду Carolina Herrera, яка підкреслила її струнку фігуру та прикувала погляди всіх учасників церемонії. До ефектного вбрання Її Величність підібрала туфлі-човники від Magrit. Чарівна Летиція доповнила свій образ прикрасами з королівської колекції, зокрема, подовженими сережками із рубінами та діамантами.



Королева Іспанії Летиція / Instagram / @royal.addicted

Згідно із фото, на офіційному заході були присутні іспанські високопосадовці: президент Generalitat Valenciana, мер Валенсії Джоан Джибо і посол Іспанії в Італії Альфонсо Дастіс. З усіма гостями королева Летиція залюбки поспілкувалась, що видно на знімках.



Королева Летиція у Валенсії / Getty Images



Чарівна королева Летиція / Instagram / @royal.addicted