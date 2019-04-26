Королева Летиція демонструє класичний образ: білий верх, чорний низ

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Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

Її Величність Летиція стала почесною гостею культурного заходу, що присвячувався дитячій літературі. Королева Іспанії вручала нагороди лауреатам, тому її зовнішній вигляд повинен був бути строгим і елегантним. Вибір іспанської ікони стилю припав на класичний образ – білий верх, чорний низ.

Всім добре знайоме це стандартне поєднання, адже одягнути білу блузу чи будь-який інший одяг разом із чорними брюками – завжди безпрограшно. Так, кілька місяців тому вихід у подібному вбранні здійснила вагітна Меган Маркл, одягнувши світлу сорочку і темну спідницю до підлоги.

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Так, напередодні королева Летиція також приєдналася до любительок класики. У Мадридському Королівському будинку відбулося нагородження з метою заохочення і поширення культурних та релігійних цінностей серед дітей та молоді.

Для такого заходу королева Летиція обрала білий шовковий топ з мереживом, поверх якого одягнула піджак в тон, а для низу обрала чорні класичні брюки. Однак Її Величність не забула про тренди 2019 року. Для завершення образу вона взула туфлі-човники, з акцентом на прозорий пластик, який зараз набирає обертів у тенденціях весни.

королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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