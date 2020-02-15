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Королева Летиція обрала класичне вбрання для романтичної прогулянки з чоловіком: фото

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Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI / Instagram / @queenletizia

Вчора, 14 лютого, Летиція та король Філіп VI відвідали науковий конгрес. Незважаючи на щільний графік, подружжю все ж вдалося знайти час для прогулянки вдвох екологічним заповідником. Королева незмінно вразила бездоганним стилем.

Королівські обов'язки монарша родина Іспанії не полишає навіть у найбільш святкові та романтичні дні. Так, у День закоханих Летиція та Філіп VІ спільно відвідали заключний науковий конгрес, який присвячений святкуванню 50-річчя національного парку Дон'яна. 

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Для публічного виходу королева обрала сукню білого кольору з плісированою спідницею у трендовий принт polka-dot. Проте свій легкий повітряний аутфіт Летиція згодом змінила на комфортне класичне вбрання. Разом з чоловіком вони влаштували романтичну прогулянку заповідником, що нагадувала природне сафарі. 

Королева доводить, що знається не лише на діловому стилі, а й вміло поєднує речі в повсякденному житті. Серед піщаних схилів вона постала у світлому образі, який ефектно виглядав у сонячний день. На ній білі класичні джинси з високою талією, які гармонійно доповнює легка напівпрозора сорочка кремового кольору. Звичні високі підбори Летиція змінила на зручні черевики коричневого кольру. Під час поривистого вітру вона никинула піджак кольору хакі. 


Королева Летиція з чоловіком Філіпом VI в парку Дон'яна / Getty Images 

Поряд з тендітною дружиною король Філіп VI позував у блакитній сорочці, чорній жилетці та сірих штанах. Такі образи монаршої родини Іспанії справжня рідкість, адже пара переважно з'являється публічно під час офіційних заходів у стриманому діловому стилі. 

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Автор: Марина Джура
Теги: Летиція, королева Іспанії LifeStyle Стиль і мода
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