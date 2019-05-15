Королева Летиція повторила модний образ, який носила у 2015 році: стильні фото

46-річна представниця королівської сім’ї Іспанії здійснила офіційний вихід у стильному комбінезоні. Що цікаво, вбрання, у якому Летиція постала перед папараці, з'явилося у її гардеробі вже кілька років тому. Практична іспанська королева показує, які речі варто обирати, щоб вони завжди були актуальними.

Не дарма поціновувачі справжнього стилю з аристократичним присмаком захоплюються не лише представницями королівської сім’ї Великобританії. Кожним своїм виходом королева Іспанії показує, як можна виглядати стильно, одягаючи речі кількарічної давності.

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Днями 46-річна дружина Філіпа VI здійснила офіційний візит на світський захід, що відбувався у Мадриді. Для відвідин театру Гран-Маестро, у якому проходила презентація наукових монологів Famelab Espana 2019, королева Летиція обрала темно-синій комбінезон з блискавкою на грудях від бюджетного вітчизняного бренду Mango. Класичний образ іспанської ікони стилю довершував тонкий шкіряний пояс на талії, клатч і туфлі-човники з відкритою п'яткою.

Що цікаво, шанувальники помітили, що у тому ж комбінезоні від мас-маркету королева Летиція вже здійснювала кілька виходів у 2015 році. Однак тоді вона доповнювала його іншими деталями.



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted