Королева Летиція продемонструвала стильний образ на Великодній службі

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Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

В період великих християнських свят президентські та королівські подружжя традиційно відвідують церковну службу. Так, у неділю, 21 квітня, католики святкували Великдень. На святковому богослужінні з’явилася іспанська королева Летиція, вкорте підкоривши прихильників стриманим і елегантним вбранням.

Іноземні зірки шоу-бізнесу, знаменитості, члени королівських сімей та президентські подружжя вчора святкували Великдень згідно з григоріанським календарем. Так, мережу вже розбурхали знімки Меланії Трамп у сукні пастельних відтінків, а тепер елегантним виходом зачарувала королева Летиція.

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Монарша сім’я Іспанії прибула на Великодню службу у повному складі. Так, перед дверима собору в місті Пальма-де-Майорка постали королева Летиція, її чоловік Філіп VI та двоє їхніх доньок – старша Леонор і молодша Софія.

Для Великодньої відправи Її Величність обрала стриману темно-синю сукню в квітковий принт від іспанського бренду Massimo Dutti та взула замшеві туфлі-човники в тон. Однак святковий образ королеви Летиції не залишився без яскравих акцентів – у її руках був червоний шкіряний клатч.

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @​royal.addicted

Королівська сім'я Іспанії королева Летиція
Монарша сім'я Іспанії / Instagram / @​royal.addicted
 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
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