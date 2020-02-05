Королева Летиція та король Філіп VI приміряли розкішні образи для прийому: фото

Королева Летиція вражає своїм вишуканим стилем. Разом із чоловіком королем Філіпом VI вони відвідують офіційні прийоми, на яких позують у приголомшливому вбранні.

Днями іспанські монархи відвідали офіційний захід – прийом для дипломатичного корпусу в палаці Сарсуела в Мадриді. Її Величність вкотре продемонструвала свій королівський стиль ефектним образом.

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Королева Летиція і свої 47 років може похизуватися вишуканим смаком, який притаманний далеко не кожній жінці. На прийом вона прийшла у синій оксамитовій сукні в підлогу, яку поєднала з лакованим взуттям чорного кольору. Волосся зібрала у красиву зачіску та зробила вечірній макіяж у ніжних тонах. Доповнила образ сережками з синім камінням та каблучкою.



Королева Летиція на офіційному прийомі / Фото: Getty Images



Королева Летиція / Фото: Getty Images

Король Філіп VI сяяв у фраку, білій сорочці, темно-синій краватці та сірих смугастих штанах. До цього вбрання додав чорні лаковані черевики.