Королева Летиція у сукні свекрухи відвідала модний захід: яскраве порівняння

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Королева Летиція одягнула сукню свекрухи для світського заходу
Королева Летиція одягнула сукню свекрухи для світського заходу / Instagram/ @royal.addicted

Іспанська ікона стилю вражає своїх шанувальників елегантними вбраннями на кожному урочистому заході. Цього разу королева Летиція стала почесною гостею Національної премії в індустрії моди, на яку вона прийшла у сукні своєї 80-річної свекрухи.

19 грудня у головному музеї костюмів (Museo del Traje), що в Мадриді, пройшла Національна премія нагородження у галузі моди (National Fashion awards). На захід було запрошено чимало особистостей, які зробили певний вклад в індустрію, а нагороджувати їх прийшла дружина короля Іспанії Летиція.

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Перша леді Іспанії очолила п'яту Національну церемонію, метою якої було нагородити людей, організації, компанії та інші підприємства, що демонструють свою творчість. Королева Летиція вразила вибором вбрання для урочистого виходу. Для світського заходу, на якому вона нагороджувала особистостей, що відзначились у модній індустрії, Летиція обрала сукню своєї свекрухи.

Червоне плаття з спідницею-плісе та коротким рукавом мати короля Іспанії королева Софія демонструвала ще у 1980 році, коли відвідувала Данію з офіційним візитом. Невістка Софії Грецької вирішила повторити її образ майже через 40 років. Ймовірно, Королева Летиція змогла яскраво довести, що королівський смак непідвладний часу. 

Королева Летиція
Королева Летиція та мама Філіпа VI Софія Грецька / Instagram / @letizia_de_princesa_a_reina

Королева Летиція
Королева Іспанії / Instagram / @euro_royals

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Королівська сім'я Фотопорівняння
Джерело: 24 канал
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