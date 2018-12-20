Королева Летиція у сукні свекрухи відвідала модний захід: яскраве порівняння

Іспанська ікона стилю вражає своїх шанувальників елегантними вбраннями на кожному урочистому заході. Цього разу королева Летиція стала почесною гостею Національної премії в індустрії моди, на яку вона прийшла у сукні своєї 80-річної свекрухи.

19 грудня у головному музеї костюмів (Museo del Traje), що в Мадриді, пройшла Національна премія нагородження у галузі моди (National Fashion awards). На захід було запрошено чимало особистостей, які зробили певний вклад в індустрію, а нагороджувати їх прийшла дружина короля Іспанії Летиція.

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Перша леді Іспанії очолила п'яту Національну церемонію, метою якої було нагородити людей, організації, компанії та інші підприємства, що демонструють свою творчість. Королева Летиція вразила вибором вбрання для урочистого виходу. Для світського заходу, на якому вона нагороджувала особистостей, що відзначились у модній індустрії, Летиція обрала сукню своєї свекрухи.

Червоне плаття з спідницею-плісе та коротким рукавом мати короля Іспанії королева Софія демонструвала ще у 1980 році, коли відвідувала Данію з офіційним візитом. Невістка Софії Грецької вирішила повторити її образ майже через 40 років. Ймовірно, Королева Летиція змогла яскраво довести, що королівський смак непідвладний часу.



Королева Летиція та мама Філіпа VI Софія Грецька / Instagram / @letizia_de_princesa_a_reina