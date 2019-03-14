Королева Летиція відвідала монаршу сім'ю Великобританії у розкішній сукні

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Королева Летиція
Королева Летиція / Getty Images

Іспанська королева прибула з офіційним візитом в Лондон напередодні, 13 березня. Її Величність Летиція обрала для зустрічі з принцом Чарльзом красиву сукню у квітковий принт.

Дружина короля Іспанії Філіпа VI прибула до Великобританії з метою стати гостею культурної події. У Національній галереї Лондона відкрилася виставка "Соролья: іспанський майстер світла". На світський захід прибув також принц Чарльз, який радо привітав члена королівської іспанської сім'ї.

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Для культурного заходу, на якому був присутній член правлячої сім'ї Великобританії, королева Летиція засвітилася у розкішній сукні з квітковим принтом. До слова, в мережі її вихід почали порівнювати з нещодавнім виходом Кейт Міддлтон.

Королева Летиція обрала зелену сукню довжини міді з синіми квітами, які були окреслені червоними тонкими лініями. Це додало контрасту і стало "родзинкою" її вбрання. Аби доповнити свій образ іспанська королева обрала замшеві туфлі-човники на підборах і синій клатч.

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Королева Летиція / Getty Images

Королева Летиція і принц Чарльз
Королева Летиція і принц Чарльз / Getty Images

 
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Теги: Мода LifeStyle Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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