Королева Летиція вразила своїм декольте: яскраві фото

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Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram/ @royal.addicted

Іспанська ікона стилю прийшла на світський захід з нагоди 40-річчя конституції своєї країни у вишуканій сукні. Дружина короля Філіпа VI вразила своїх шанувальників відвертим декольте.

Королева Летиція відзначається у всьому світі своїм елегантним стилем та витонченим смаком. На усіх королівських прийомах вона вміло підкреслює свою фігуру, дотримуючи при цьому стриманості у виборі своїх вбрань.

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Цього разу дружина короля Філіпа VI відвідала концерт, приурочений 40-річчю конституції Іспанії. Летиція постала перед присутніми гостями урочистого вечора у синій шовковій сукні-міді на короткому рукаві зі спідницею плісе. Однак V-подібне декольте у сукні сягало нижче талії і було прикрите лише напівпрозорою тканиною. Французьке мереживо злегка прикривало принади королеви. Летиція обрала замшеві туфлі-човники на підборах і клатч в тон до сукні. Для такого заходу королева обрала іншу зачіску і замість звичної укладки злегка підкрутила волосся. У її вухах виднілись масивні сережки з синіми діамантами у формі крапель.

Королева Летиція
Королева Летиція на концерті у Мадриді / Instagram / @royal.addicted

Король Філіп і королева Летиція
Король Філіп VI з дружиною / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева на святкуванні 40-річчя незалежності  Іспанії / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Летиція на концерті у Мадриді / Instagram / @royal.addicted

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 канал
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