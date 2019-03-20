Королева Летиція вразила виходом у сукні в стилі "хіпі" з глибоким декольте

Для офіційного виходу в Мадриді дружина короля Іспанії Філіпа VI обрала легку сукню в стилі бохо. 46-річна Летиція зачарувала шанувальників вбранням, оскільки фасон плаття неабияк личив тендітній королеві.

Королева Летиція є в певній мірі іконою стилю для жителів Іспанії, оскільки кожним своїм виходом вона демонструє відмінний елегантний стиль, в якому завжди присутні крапля сексуальності. Так, під час чергової світської події шанувальники королеви звернули увагу на скромний стиль сукні, яке розбавило глибоке V-подібне декольте.

Читайте також: Образ дня: королева Летиція в чорному пальто і з клатчем Hugo Boss

46-річна Летиція разом зі своїм чоловіком Філіпом VI відвідали Національний музей Прадо напередодні 19 березня. Вони вручали почесні нагороди за культурну діяльність, які видало Міністерство освіти, культури і спорту Іспанії. Для визначної події королева Летиція одягнула сукню в стилі бохо з напівпрозорими рукавами та глибоким декольте від Intropia. До вбрання довжини міді дружина Філіпа VI підібрала туфлі-човники кольору марсала з відкритою п'яткою.



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted