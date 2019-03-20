Королева Летиція вразила виходом у сукні в стилі "хіпі" з глибоким декольте

1945 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @theborbons_

Для офіційного виходу в Мадриді дружина короля Іспанії Філіпа VI обрала легку сукню в стилі бохо. 46-річна Летиція зачарувала шанувальників вбранням, оскільки фасон плаття неабияк личив тендітній королеві.

Королева Летиція є в певній мірі іконою стилю для жителів Іспанії, оскільки кожним своїм виходом вона демонструє відмінний елегантний стиль, в якому завжди присутні крапля сексуальності. Так, під час чергової світської події шанувальники королеви звернули увагу на скромний стиль сукні, яке розбавило глибоке V-подібне декольте.

Читайте також: Образ дня: королева Летиція в чорному пальто і з клатчем Hugo Boss

46-річна Летиція разом зі своїм чоловіком Філіпом VI відвідали Національний музей Прадо напередодні 19 березня. Вони вручали почесні нагороди за культурну діяльність, які видало Міністерство освіти, культури і спорту Іспанії. Для визначної події королева Летиція одягнула сукню в стилі бохо з напівпрозорими рукавами та глибоким декольте від Intropia. До вбрання довжини міді дружина Філіпа VI підібрала туфлі-човники кольору марсала з відкритою п'яткою.

королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

blog_ava
Ведучого Дмитра Комарова підстрелили в Бразилії: що насправді сталося
сьогодні
10962
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019
сьогодні 13:30 Стильно та елегантно: обруч став модним трендом весни-2019
769
День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
сьогодні 11:00 День весняного рівнодення 2019: дата і точний час
1479
День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
сьогодні 09:00 День весняного рівнодення 2019: чим особливе, ритуали та що не можна робити в цей день
14055
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
19 березня 17:52 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
2976
Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
19 березня 16:01 Пологи Меган Маркл: кого народить, як виховуватиме та де житиме королівська сім'я
3741
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук