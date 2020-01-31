Королева Летиція вразила виходом у яскравому брючному костюмі

Кожна публічна поява королеви Іспанії викликає чималий резонанс в мережі та стає приводом для обговорення у модному просторі. Летиція вирізняється своїм вмінням поєднувати в образах головні тренди сезону та комфорт.

Сьогодні, 31 січня, до резиденції правлячого монарха Іспанії Філіпа VI завітала жіноча команда з водного поло. Разом з чоловіком спортсменів у палац Сарсуела зустрічала чарівна дружина короля Летиція, яка для заходу обрала зручний брючний костюм винного відтінку.

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Королева з'явилася у бордовому топі й кюлотах з високою талією преміального німецького модного дому Hugo Boss. Широкий ремінь підкреслив витонченість фігури Летиції, яка поєднала яскравий образ з класичними човниками з градієнтом. Вона, як завжди, була стримана з прикрасами, обмежившись невеликими сережками-кільцями. Її нетлінну красу підкреслив природний макіяж та легка укладка.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images

Королева Іспанії чи не найбільша прихильниця брючних костюмів серед усіх представниць монарших родин. На власному прикладі Летиція доводить, що її бездоганний стиль та смак дозволяє зробити кожен світський вихід неповторним. Пропонуємо вам переглянути добірку елегантних костюмів королеви Іспанії.

Королева Летиція в Мадриді / Getty Images

Королева Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція / Getty Images

Королева Іспанії Летиція / Getty Images