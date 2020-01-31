Королева Летиція вразила виходом у яскравому брючному костюмі
Кожна публічна поява королеви Іспанії викликає чималий резонанс в мережі та стає приводом для обговорення у модному просторі. Летиція вирізняється своїм вмінням поєднувати в образах головні тренди сезону та комфорт.
Сьогодні, 31 січня, до резиденції правлячого монарха Іспанії Філіпа VI завітала жіноча команда з водного поло. Разом з чоловіком спортсменів у палац Сарсуела зустрічала чарівна дружина короля Летиція, яка для заходу обрала зручний брючний костюм винного відтінку.
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Королева з'явилася у бордовому топі й кюлотах з високою талією преміального німецького модного дому Hugo Boss. Широкий ремінь підкреслив витонченість фігури Летиції, яка поєднала яскравий образ з класичними човниками з градієнтом. Вона, як завжди, була стримана з прикрасами, обмежившись невеликими сережками-кільцями. Її нетлінну красу підкреслив природний макіяж та легка укладка.
Королева Летиція / Getty Images
Королева Летиція / Getty Images