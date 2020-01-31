24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

Королева Летиція вразила виходом у яскравому брючному костюмі

187 Читать новость на русском
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

Кожна публічна поява королеви Іспанії викликає чималий резонанс в мережі та стає приводом для обговорення у модному просторі. Летиція вирізняється своїм вмінням поєднувати в образах головні тренди сезону та комфорт.

Сьогодні, 31 січня, до резиденції правлячого монарха Іспанії Філіпа VI завітала жіноча команда з водного поло. Разом з чоловіком спортсменів у палац Сарсуела зустрічала чарівна дружина короля Летиція, яка для заходу обрала зручний брючний костюм винного відтінку. 

Читайте також: У брендовій сукні в горошок: королева Іспанії показала бездоганний образ

Королева з'явилася у бордовому топі й кюлотах з високою талією преміального німецького модного дому Hugo Boss. Широкий ремінь підкреслив витонченість фігури Летиції, яка поєднала яскравий образ з класичними човниками з градієнтом. Вона, як завжди, була стримана з прикрасами, обмежившись невеликими сережками-кільцями. Її нетлінну красу підкреслив природний макіяж та легка укладка. 


Королева Летиція / Getty Images 


Королева Летиція / Getty Images

Королева Іспанії чи не найбільша прихильниця брючних костюмів серед усіх представниць монарших родин. На власному прикладі Летиція доводить, що її бездоганний стиль та смак дозволяє зробити кожен світський вихід неповторним. Пропонуємо вам переглянути добірку елегантних костюмів королеви Іспанії. 
 
Королева Летиція в Мадриді / Getty Images
 
Королева Летиція / Getty Images
 
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
 
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
 
Королева Іспанії Летиція / Getty Images
"Слуга народу" подав заяву на волонтерку, яка просила вимкнути російський фільм
сьогодні
6793
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль і мода Новини LifeStyle Летиція, королева Іспанії Модні бренди
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 52708
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1152
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 642
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34676
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3676
Новини
Більше новин
Залиште відгук