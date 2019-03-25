Королева Летиція зачарувала ніжним образом на зустрічі в Аргентині

Іспанська королева разом зі своїм чоловіком Філіпом VI прибули в Аргентину з триденним візитом 24 березня. Королівське подружжя відкриватиме Міжнародний конгрес іспанської мови. Для появи перед аргентинськими шанувальниками Летиція обрала стильну сукню пастельного відтінку.

Восьмий Міжнародний конгрес іспанської мови (CILE) відкриватиме король Філіп VI та його дружина Летиція в середу, 27 березня. Однак в рамках туру подружжя прибуло до Буенос-Айреса раніше на декілька днів, аби провести низку офіційних заходів. Так, для появи перед аргентинськими прихильниками королева Летиція обрала елегантний образ.

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Вибір Її Величності припав на стильну сукню від Hugo Boss. Ніжно-м'ятний відтінок плаття та довжина міді додали неабиякої елегантності королеві, а тісно затягнутий пояс підкреслив її тонку талію. До стриманого вбрання Летиція обрала бежеві туфлі-човники на високих підборах та клатч в тон до взуття.



Королева Летиція та її чоловік Філіп VI / Getty Images