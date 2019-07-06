Королева Летиція засвітила романтичну коралову сукню на офіційному заході

Для офіційних літніх виходів Її Величність королева Летиція віддає перевагу улюбленим легким шовковим сукням яскравих кольорів. Так під час одного з виходів 46-річна ікона стилю Іспанії засвітила образ, в якому вже з'являлася перед публікою.

Королівські персони часто повторюють свої образи. Такий жест свідчить про те, що вони проти марнотратства і "за" красиві речі, які будуть в трендах через роки. Так, королева Летиція підтвердила, що вона дотримується цього правила і під час офіційного заходу засвітила сукню, в якій також виходила у 2018 році.

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Напередодні, 5 липня, Її Величність ефектно з'явилася на закритті семінарських сесій в Міжнародному центрі іспанської мови. Для офіційного заходу вона обрала яскраво-коралову сукню в квітковий принт від іспанського модельєра Adolfo Dominguez. Летиція довершила образ бежевими туфлями-човниками від Magrit та сережками у вигляді квітів.



Королева Летиція / Getty Images



Королева Летиція / Getty Images