Королева Летиція засвітила вишукану білу сукню під час сімейного виходу на Майорці

Королівська сім'я Іспанії проводить свою відпустку на Майорці, однак, на відміну від герцогів Кембриджських, Летиція з чоловіком та дітьми вільно з'являється перед камерами навіть під час відпочинку. Так, напередодні під час запланованого виходу Її Величність засвітила вишуканий і водночас простий літній образ.

У перший день серпня королівська родина Іспанії у повному складі відправилася на відпочинок. Поруч з приватним літаком вони позували перед камерами репортерів у білих вбраннях. Схоже, саме цей колір королева Летиція негласно обрала головним відтінком свого літа-2019. Адже під час відпустки на Майорці Її Величність неодноразово демонструвала подібні total look.

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До прикладу, напередодні, 8 серпня, 46-річна Летиція разом з чоловіком Філіпом VI та їхніми дочками провели день у Будинку-музеї Сон Марройч. На території садиби, яку побудували у XVI столітті, представниця королівської сім'ї Іспанії з'явилася у світлій сукні з красивим декольте. Вузький V-подібний виріз додав пікантності її образу, адже довжина сукні та її фасон повністю відповідали королівським вимогам.

Талію стрункої Летиції підкреслив тонкий пояс у вигляді мотузки, еко-сумка в блакитну смужку і босоніжки на солом'яній платформі. Варто додати, що такому стилю взуття влітку часто віддає перевагу і Кейт Міддлтон.



Королівська сім'я Іспанії / Getty Images

Доньки королівського подружжя одягнули легкі сукні у кольоровій гамі білого та блакитних відтінків, як і король Філіп VI. Монарша сім’я Іспанії відмінно продемонструвала красивий family look, який можна відтворити на курорті.



Королівська сім'я Іспанії / Getty Images