Королева Летиція здійснила вихід в образі від улюбленого бренду Меган Маркл: ефектні фото

523 Читать новость на русском
Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

46-річна іспанська королева не знає слова "відпочинок". Кілька днів поспіль Летиція здійснює чимало офіційних виходів, для кожного з якого підбирає стильний образ, комбінуючи різні бренди. Під час останньої появи Її Величність зробила акцент на вбранні від улюбленого бренду Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська неодноразово з'являлася на публіці у розкішних сукнях та пальтах від бренду Carolina Herrera. З часом чимало знатних персон запозичили у неї любов до марки. До прикладу, королева Летиція все частіше з'являється у вбраннях від Carolina Herrera і в п’ятницю, 31 травня, вона вкотре поєднала свій образ з цим брендом.

Читайте також: У ніжній сукні з квітковим принтом: ефектний образ королеви Іспанії

Комбінуючи марки від дизайнерів різних країн королеві Летиції вдалося поєднати усе у довершений класичний образ, підкресливши свою елегантність. Вона одягнула білу шифонову блузу на короткому рукаві від Carolina Herrera, яку красиво заправила у спідницю-олівець з трендового деніму. Образ доповнили блакитні босоніжки, сумка від італійського бренду Furla і діамантові сережки неординарної форми.

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

Королева Летиція
Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted

blog_ava
Відмова від куріння: як зміниться організм
сьогодні
14005
Теги: LifeStyle Стиль і мода Летиція, королева Іспанії Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
сьогодні 10:00 Музичні новинки травня: 10 пісень та альбомів, які варто почути
Олена Булан 1182
Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня
сьогодні 09:29 Куди піти у Києві на вихідних: афіша 31 травня – 2 червня
185
Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
30 травня 15:32 Куди піти у Києві у червні: афіша найцікавіших подій
274
Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
29 травня 09:02 Місячний календар стрижок на червень 2019: цікаві поради
1165
"Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
28 травня 11:22 "Річард говорить "До побачення": як Джонні Депп вмирати зібрався
Юлія Ліпенцева 1269
Новини
Більше новин
Залиште відгук