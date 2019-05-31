Королева Летиція здійснила вихід в образі від улюбленого бренду Меган Маркл: ефектні фото

46-річна іспанська королева не знає слова "відпочинок". Кілька днів поспіль Летиція здійснює чимало офіційних виходів, для кожного з якого підбирає стильний образ, комбінуючи різні бренди. Під час останньої появи Її Величність зробила акцент на вбранні від улюбленого бренду Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська неодноразово з'являлася на публіці у розкішних сукнях та пальтах від бренду Carolina Herrera. З часом чимало знатних персон запозичили у неї любов до марки. До прикладу, королева Летиція все частіше з'являється у вбраннях від Carolina Herrera і в п’ятницю, 31 травня, вона вкотре поєднала свій образ з цим брендом.

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Комбінуючи марки від дизайнерів різних країн королеві Летиції вдалося поєднати усе у довершений класичний образ, підкресливши свою елегантність. Вона одягнула білу шифонову блузу на короткому рукаві від Carolina Herrera, яку красиво заправила у спідницю-олівець з трендового деніму. Образ доповнили блакитні босоніжки, сумка від італійського бренду Furla і діамантові сережки неординарної форми.



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted



Королева Летиція / Instagram / @royal.addicted