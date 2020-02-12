Королева Летиція здійснила вишуканий вихід

Королева Іспанії Летиція вкотре продемонструвала свій вишуканий стиль під час світського виходу. Образами Її Величності захоплюються мільйони прихильників по всьому світу.

Королева приєдналася до відкриття Міжнародного дня безпечного Інтернету у Музеї королеви Софії в Мадриді. На цьому заході вона поспілкувалася із пресою, дітьми та іншими гостями.

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Її Величність обрала для зустрічі елегантне вбрання, яке ще раз підкреслило її розкішний смак. На ній була чорна блузка з V-подібним вирізом на декольте і картата асиметрична спідниця довжини міді. Доповнювали образ чорні туфлі на високих підборах. Серед аксесуарів королева Летиція обрала мініатюрні сережки.

Її Королівська Величність вклала волосся в просту і акуратну зачіску. Зробила макіяж з акцентом на очах та додала ніжно-рожевий блиск на губи.



Вишукана Королева Летиція / Фото: Getty Images



Іспанська королева Летиція / Фото: Getty Images