Королева Летиція зі свекрухою і доньками сходила на "Короля Лева": стильні фото монарших персон

Жінки королівської родини Іспанії вирішили провести серпневий вечір у сімейному колі за переглядом фільму "Король Лев". Так, напередодні, 1 серпня, Її Величність Летиція разом з матір'ю свого чоловіка та дочками засвіталися перед папараці у центрі Майорки.

Королівська сім'я у повному складі знову проводить спекотний серпень на острові Майорка. На відміну від британської королівської сім'ї, вони частіше виходять зі стін палацу, відвідуючи світські заходи, прем'єри фільмів та інші гучні події. Так, напередодні королева Летиція у компанії своєї сім'ї досить вільно почувала себе перед камерами.

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Для виходу на вулиці Майорки Її Величність обрала легкий комбінезон кольору хакі з невеликим V-подібним декольте. А свій образ вкотре доповнила босоніжками, які просто обожнює Кейт Міддлтон, і солом'яною сумкою.

Донька королівського подружжя Іспанії, Софія та Леонор, були одягнені у світлі футболки, штани і кросівки, а от свекруха Летиції, Софія Грецька та Ганноверська обрала яскраво-синю кофту та штани з принтом в тон. На її грудях красувалася масивна прикраса зі знаком зірки, а в руках була темна сумка.



Королева Летиція зі свекрухою і доньками / Getty Images