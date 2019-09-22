Королева Нідерландів прийшла на офіційний захід у шкіряних кюлотах: фото

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Королева Нідерландів Максима
Королева Нідерландів Максима / www.gettyimages.com

Нідерландська королева Максима зуміла вразити своїх прихильників ефектним публічним виходом. Її Величність прийшла на офіційну зустріч у трендових шкіряних кюлотах.

Представники королівських родин, зазвичай, надають перевагу елегантним образам, які ефектно виділяються у натовпі. Яскравим прикладом дотримання етикету є нідерландська королева Максима, яка полюбляє одягати приталені сукні та розкішні пальта. Однак у гардеробі Її Величності є і фешн-новинки, які зможуть підкорити будь-яку світську подію. 

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Днями вона це довела, прийшовши на зустріч із підприємцями платформи Nlgroeit в ефектному образі. Чарівна Максима постала перед камерами у шкіряних штанах-кюлотах сливового кольору та блузі в дрібний горошок. Її Величність доповнила look туфлями-човниками, клатчем та прикрасами зі своєї королівської колекції. Виглядала 48-річна Максима дуже сучасно та стильно, що відзначили й експерти західних ЗМІ. 

Королева Нідерландів Максима
Королева Нідерландів Максима / Фото: Getty Images

Та поки прихильники королеви засипали її образ компліментами, у мережі пригадали подібний вихід герцогині Кембриджської. Для візиту у центр підтримки дітям і молодим людям Sunshine House вона підібрала монохромний образ, який складався із класичних чорних кюлотів та блузи в горох. Мабуть, стилісти королівських родин надихаються роботами один одного, тому й створюють подібні образи, які відзначаються фурором. 

Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон / Фото: Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Нідерланди
Джерело: LifeStyle 24
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