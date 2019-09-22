"Королева ночі" у Львові: як пройшов грандіозний концерт Олі Полякової

Українська співачка Оля Полякова 21 вересня дала масштабний концерт у Львові. Неймовірна атмосфера та ефектні костюми – це далеко не все, що запам'ятається глядачам. Яким був виступ Олі Полякової – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Як відомо, Оля Полякова – одна з найпопулярніших вітчизняних блогерів. У мережі артистка демонструє чимало подій зі свого життя, зокрема, виступи під час туру "Королева ночі". Відтак всі прихильники поп-зірки мали змогу не тільки побачити звіт із грандіозного концерту у Львові, але й підготовку до нього.

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За кілька днів до виступу Оля Полякова опублікувала у мережі свій відеоблог, у якому зізналась, що відвідала Львів задовго до презентації шоу "Королева ночі". Артистка пожартувала, що вона в цьому подібна до своєї мами, яка приїжджає в аеропорт за 5 годин до вильоту. Так і співачка вирішила заздалегідь перевірити, як триває підготовка та встановлення сцени на "Львів Арена".

Не забула поп-діва і про своїх прихильників, давши інтерв'ю на радіостанції "Люкс ФМ". Під час спілкування з журналістами Оля Полякова не приховувала свого захвату від міста та навіть зізналась, що такий теплий прийом може бути тільки у Львові та Харкові. Не оминула увагою зірка і питань про щільний гастрольний графік та десятки виступів. За її словами, тільки глядачі дають їй силу організовувати такі масштабні турне.

Мені дає силу любов глядачів. Бо вони ходять на концерти, хочуть дивитись наше шоу, слухати наші пісні, всі співають. Це чудово, коли я читаю коментарі і хтось каже: "Ніколи не думала, що я знаю всі пісні Олі Полякової напам'ять". Але так і є: слухають, не слухають, люблять, не люблять, а пісні все ж знають,

– похизувалась Оля Полякова.

Дивіться відеоблог Олі Полякової, знятий перед концертом у Львові:

Окрім цього, артистка заявила, що концерт у Львові викликав у неї багато хвилювань. Все тому, що Оля Полякова – єдина поп-співачка, яка зібрала стадіон "Арена Львів". Артистка прокоментувала свій успіх, зазначивши, що, окрім пісень, вона підготувала приголомшливе шоу, яке ще не бачили українці.

Вам можуть не подобатись мої пісні. Але я роблю дуже красиве шоу, яке повинен побачити кожен українець,

– заявила вона.

І це справді так! Перед виступом Олі Полякової біля входу на "Арена Львів" зібрались тисячі прихильників, які з нетерпінням очікували на початок шоу. Артистка навіть змушена була відтермінувати свій вихід на сцену на годину, щоб усі люди зуміли зайняти свої місця. За словами Олі Полякової, у місті були такі корки, що не всі прихильники змогли вчасно добратись до стадіону.

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Однак очікування аж ніяк не повпливали на атмосферу. Коли "Королева ночі" вийшла на сцену, весь стадіон вибухнув оваціями, а масштаби концерту приголомшили мережу.

Перед глядачами Оля Полякова постала в ефектних образах, які підкреслювали її струнку фігуру та приголомшливі ноги. Разом зі своїм шоу-балетом артистка запалила на сцені, вразивши всіх меломанів. Презентувала артистка і свої ліричні пісні, зокрема, трек "Любовь – это" вона виконала, коли весь стадіон увімкнув ліхтарики на смартфонах.

Не забула Оля Полякова і про свої ритмічні хіти, які змусили весь зал стрибати з нею в унісон та підспівувати слова. Варто зазначити, що серед глядачів було чимало дітей, адже перед концертом співачка заявила, що для маленьких прихильників до 10 років вхід на стадіон буде безкоштовним. Відтак батьки змогли спільно зі своїми нащадками потанцювати під улюблені пісні поп-діви.

Неймовірна атмосфера, приголомшливі вокал та танці, лазер-шоу та медіасупровід – шоу Олі Полякової у Львові неодмінно запам'ятається всім глядачам. А як це було – дивіться у підбірці роликів, які заполонили мережу.