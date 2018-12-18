Королева Ранія демонструє, як носити головний колір 2019 року: яскраві фото

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram/ @queenrania

В неділю, 16 грудня, біля столиці Йорданії дружина Абдалли ІІ запалювала головну ялинку міста. На урочисту подію королева Ранія обрала пальто та светр коралового кольору, який назвали головним у 2019 році.

Новий знімок в черговому елегантному вбранні соціально активна королева Ранія опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Консорт Йорданії відвідала урочисте запалювання ялинки поблизу Аммани. В рамках свята діти співали Різдвяні колядки, а ще більше новорічного настрою додавав вуличний ринок із прикрасами та солодощами.

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На святковому заході ікона стилю Йорданії постала у пальто та светрі коралового кольору, який назвали головним кольором 2019 року, від іспанського бренду Мassimо Dutti. Королева Ранія неодноразово довела, що у неї відмінне почуття стилю і вона володіє унікальним вмінням поєднувати вбрання від дизайнерів із різних частин світу. Королева Йорданії яскраво демонструє, як із вдало підібраних речей можна поєднати різні стилі одягу в ідеальний цілісний образ, навіть, якщо це буде вбрання із мас-маркету.

Для хорошого контрасту королева одягнула чорні широкі штани та білу сорочку під светр. Її волосся, як завжди, було акуратно вкладене, а на лівій руці виблискував масивний перстень.

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @queenrania

Королева Ранія
Дружина Абдалли ІІ на відкритті головної ялинки поблизу Аммани / New My Royals

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @ammantvofficial
 

Теги: LifeStyle Мода Стиль і мода Королівська сім'я Йорданія
Джерело: 24 канал
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