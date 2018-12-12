Королева Ранія продемонтрувала розкішний образ в Аммані: фото

292 Читать новость на русском
Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram/ @famiglie__reali

Ікона стилю Йорданії яскраво довела, що носить лише той одяг, який їй подобається: будь то мас-маркет, чи бренди класу люкс. На світському заході, що відбувся в столиці Йорданії, консорт засвітила вбрання від Fendi та Dior.

Королева Ранія доводить, не важливо, що ти носиш, а важливо, як ти це робиш. Відтак нещодавно вона з’явилась на світському заході у вбранні з мас-маркету, а наступного дня підкорює публіку дорогим брендовим вбранням.

Читайте також: Королева Ранія відвідала йорданський університет у сукні Zara: фото

На церемонії вручення премії імені королеви Ранії сама вона постала у костюмі, спокійних кольорів, поєднавши європейські бренди Fendi та Dior. До слова, на заході, що відбувся 12 грудня, дружина Абдалли ІІ нагороджувала відзнаками жінок із малозабезпечених сімей Йорданії, які зробили значні досягнення у галузі освіти.

Для офіційного візиту королева Ранія обрала спідницю бордового кольору від Dior і кофту від Fendi, на якій були сірий і білий кольори, а також вставка відтінку марсала. Ікона стилю Йорданії підкреслила талію білим ременем і сірими туфлями-човниками.

Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram / @famiglie__reali

 

Королева Ранія
Дружина Абдалли ІІ у столиці Йорданії / Instagram / @famiglie__reali

Королева Ранія
Королева Йорданії / Instagram / @famiglie__reali

У 2014 році королева Ранія вже одягала кофту від Fendi, однак в комплекті зі спідницею.

Королева Ранія
Королева Ранія у 2014 році / Instagram / ​@passion__4_fashion

Теги: LifeStyle Стиль і мода Королівська сім'я Йорданія Мода
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
12 грудня 11:07 Що приготувати на Новий рік 2019: рецепти простих і вишуканих страв від шеф-кухаря
Олена Булан 23121
Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
12 грудня 11:03 Як ворожити на Андрія: найдивніші методи ворожіння і чи дозволяє церква пророчити собі майбутнє
Олена Булан 20163
Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
12 грудня 09:30 Де поснідати у Львові: список місць, де найкращі сніданки
Олена Кандяк 1234
Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
11 грудня 10:00 Найрозкішніші весілля 2018 року: які пари розпрощались з холостяцьким життям
Юлія Михайлова 4106
Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
10 грудня 14:02 Новий рік 2019: у чому зустрічати рік Жовтої Земляної Свині
12114
У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
7 грудня 20:30 У Львові відкрився Різдвяний ярмарок: сувеніри та солодощі на казкових фото
2209
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук