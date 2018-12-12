Королева Ранія продемонтрувала розкішний образ в Аммані: фото
Ікона стилю Йорданії яскраво довела, що носить лише той одяг, який їй подобається: будь то мас-маркет, чи бренди класу люкс. На світському заході, що відбувся в столиці Йорданії, консорт засвітила вбрання від Fendi та Dior.
Королева Ранія доводить, не важливо, що ти носиш, а важливо, як ти це робиш. Відтак нещодавно вона з’явилась на світському заході у вбранні з мас-маркету, а наступного дня підкорює публіку дорогим брендовим вбранням.
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На церемонії вручення премії імені королеви Ранії сама вона постала у костюмі, спокійних кольорів, поєднавши європейські бренди Fendi та Dior. До слова, на заході, що відбувся 12 грудня, дружина Абдалли ІІ нагороджувала відзнаками жінок із малозабезпечених сімей Йорданії, які зробили значні досягнення у галузі освіти.
Для офіційного візиту королева Ранія обрала спідницю бордового кольору від Dior і кофту від Fendi, на якій були сірий і білий кольори, а також вставка відтінку марсала. Ікона стилю Йорданії підкреслила талію білим ременем і сірими туфлями-човниками.
Королева Ранія / Instagram / @famiglie__reali
Дружина Абдалли ІІ у столиці Йорданії / Instagram / @famiglie__reali
Королева Йорданії / Instagram / @famiglie__reali
У 2014 році королева Ранія вже одягала кофту від Fendi, однак в комплекті зі спідницею.
Королева Ранія у 2014 році / Instagram / @passion__4_fashion
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