Королева Ранія відвідала йорданський університет у сукні Zara: фото

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Королева Ранія
Королева Ранія / www.newmyroyals.com

Її Величність королева Йорданії зустрічалась із випускною колегією Академії педагогів королеви Ранії (QRTA). Для офіційної зустрічі із вчителями йорданська ікона стилю одягнула сукню від бренду, який вважають мас-маркетом.

Королева Ранія славиться своїми виходами в елегантних вбраннях та відмінним почуттям стилю. На світських заходах вона з’являється у вишуканих сукнях чи вдало поєднаних сорочках та спідницях.

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Для зустрічі із випускною колегією Університету імені королеви Ранії вона обрала сукню синього кольору від бюджетного бренду Zara.

Улюблена довжина, стриманий стиль, невелике декольте та довгий рукав – усе як для королеви Ранії. Тонку талію підкреслює чорний пояс з тканини, а на шиї королеви виблискує невелике кольє з трикутних діамантів. Доповнили образ сині туфлі-човники на підборах і чорний клатч.

 

Королева Ранія
Королева Ранія в сукні від Zara / Instagram / @harpersbazaararabia

Королева Ранія
Королева Ранія відвідала Академію педагогів королеви Ранії (QRTA) / New My Royals

Королева Ранія
Королева Ранія в сукні від Zara / Instagram / @harpersbazaararabia

Королева Ранія
Королева Ранія відвідала Академію педагогів королеви Ранії (QRTA) / New My Royals
 

Теги: LifeStyle Мода Йорданія
Джерело: 24 канал
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