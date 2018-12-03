Королева Ранія відвідала йорданський університет у сукні Zara: фото

Її Величність королева Йорданії зустрічалась із випускною колегією Академії педагогів королеви Ранії (QRTA). Для офіційної зустрічі із вчителями йорданська ікона стилю одягнула сукню від бренду, який вважають мас-маркетом.

Королева Ранія славиться своїми виходами в елегантних вбраннях та відмінним почуттям стилю. На світських заходах вона з’являється у вишуканих сукнях чи вдало поєднаних сорочках та спідницях.

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Для зустрічі із випускною колегією Університету імені королеви Ранії вона обрала сукню синього кольору від бюджетного бренду Zara.

Улюблена довжина, стриманий стиль, невелике декольте та довгий рукав – усе як для королеви Ранії. Тонку талію підкреслює чорний пояс з тканини, а на шиї королеви виблискує невелике кольє з трикутних діамантів. Доповнили образ сині туфлі-човники на підборах і чорний клатч.



Королева Ранія в сукні від Zara / Instagram / @harpersbazaararabia



Королева Ранія відвідала Академію педагогів королеви Ранії (QRTA) / New My Royals



Королева Ранія в сукні від Zara / Instagram / @harpersbazaararabia