Королева вуличного стилю: Кейт Міддлтон з'явилася в оливкових кюлотах на вулицях Лондона

У середу, 9 жовтня, герцогиня Кембриджська відвідала музей природознавства у Лондоні у стильному образі, який приголомшив усіх прихильників королівської сім'ї.

Як пише видання Daily Mail, дружина принца Вільяма приміряла вбрання демократичних марок: кюлоти оливкового кольору від Jigsaw коштують 159 доларів. Доповнила свій образ Кейт бордовою водолазкою з колекції Warehouse, вартістю 47 доларів.

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Міддлтон також обрала туфлі на стійких підборах від Tod's за 431 долар. Найдорожчим елементом в образі герцогині Кембриджської стала сумка від Channel, яка коштує близько 3700 доларів.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Кейт Міддлтон відвідала науковий Центр біорізноманіття Анжели Мармонт, що знаходиться у лондонському музеї природознавства, покровителем якого є дружина принца Вільяма з 2013 року.



Кейт Міддлтон / Getty Images

Відомо, що у науковому Центрі біорізноманіття Анжели Мармонт співробітники організації допомагають ідентифікувати диких тварин та досліджують 80 тисяч видів представників дикої природи, які відомі на сьогодні у Великобританії.



Кейт Міддлтон / Getty Images