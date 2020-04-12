Королева Єлизавета ІІ, Мішель Обама та Вікторія Бекхем: зірки вітають з католицьким Великоднем

Сьогодні, 12 квітня, католицький світ відзначає найбільше християнське свято Великдень. Цьогоріч суспільству довелося відмовитися від традиційних релігійних традицій, проте світові зірки та монарші родини звернулися до громадськості зворушливими привітаннями.

Пандемія коронавірусу позначилася й на святкуванні католицького Великодня. Замість традиційних освячувань пасхальних кошиків та теплих зустрічей у родинному колі вірянам доведеться відзначати Пасху вдома. Зміни торкнулися й іменитих представників шоу-бізнесу та членів королівської родини, які виступили з публічними великодніми привітаннями.

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Королева Єлизавета ІІ

Її Величність звернулася до британців з посланням в ніч на неділю, 12 квітня. Вона наголосила, що Великдень – це час світлого подолання темряви, а коронавірусу не вдасть перемогти суспільний дух. "Цього року Великдень для багатьох із нас буде різним, але, самоізолюючись, ми бережемо інших. Але Великдень не скасовується. Дійсно, він потрібен нам як ніколи. Ми знаємо, що коронавірус нас не здолає", – йдеться у зверненні Королеви Єлизавети ІІ.

The Queen speaks of light overcoming darkness, and the hope that Easter symbolises, in a special message recorded to mark the Easter weekend. pic.twitter.com/fTFCOSVBtT — The Royal Family (@RoyalFamily) April 11, 2020

Герцоги Кембриджські

"Бажаємо всім безпечного та щасливого Великодня. Залишайтеся вдома. Бережіть життя", – написали Кейт Міддлтон та принц Вільям.

Грета Тунберг

"Щасливого Великодня! Сподіваюся, ви всі в безпеці і дбаєте одне про одного". 17-річна екоактивістка доповнила вітальний допис світлиною зі своїм псом та закликала залишатися вдома.

Мішель Обама

Колишня перша леді США поділилася архівними світлинами зі святкування Великодня та зауважила, що в умовах самоізоляції багатьом громадянам може не вистачати традиційного торжества. Мішель Обама зазначила, що вона, як і більшість людей по всьому світу, переглянули своє життя та нині змушені використовувати онлайн-технології замість звичних зустрічей з рідними чи церковної служби.

"Цього року я відчував нове почуття вдячності за всі незначні моменти, які я сприймала як належне. І я знаю, що багато з вас також намагаються зробити все можливе, щоб здобути нові спогади, наприклад, відвідувати церкву в Інтернеті або ділити недільну вечерею під час відеочату з рідними", – зазначила Мішель.

Меланія Трамп

На офіційній інстаграм-сторінці Меланія Трамп опублікувала зображення пам'ятного пасхального яйця 2020 для першої леді США, дизайн якого створили американські фермери.

Вікторія Бекхем

Британська дизайнерка поділилася архівною великодьою світлиною 8-річної доньки Гарпер. "Мої думки з усіма в цю дуже особливу Великодню неділю", – зворушила Вікторія Бекхем.

Рита Вілсон

"Щасливого Великодня. Навіть не маючи змоги піти до церкви, ви все всерівно можете відчути Великдень навколо себе. Будьте в безпеці", – написала 63-річна співачка, яка нещодавно перехворіла на коронавірус.