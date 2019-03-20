Королева Єлизавета ІІ обирає незвичні парасольки: яскрава фотопідбірка

Для жителів Лондона дощова погода – це звичне явище. Відтак навіть представники королівської родини завжди готові до зміни погодних умов. Не відстає у цьому й королева Єлизавета ІІ, яка обирає незвичні парасольки для кожного свого виходу.

Її Величність попри запеклу консервативність все ж полюбляє мати особливі речі в гардеробі. Так, королева Єлизавета ІІ може похизуватись чималою колекцією брошок та рукавиць, які вона демонструє під час кожного виходу. А якщо мова йде про пальта та капелюшки, то в цьому ніхто не зрівняється з монархом.

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Та мало хто звертав увагу, що Єлизавета ІІ полюбляє незвичайні парасолі. Монарх у дощову погоду хизується перед фотографами виробами, зробленими під замовлення для кожного її виходу. Всі парасолі королеви ідеально підходять до вбрання монарха, адже дизайнери роблять ручку та одну смужку такого ж кольору, що й одяг Її Величності. Це виглядає дуже стильно та ефектно.

Як зазначають користувачі мережі, Єлизавета ІІ почала підбирати особливі парасолі з 1993 року. Вони ідеально поєднуються з чималим гардеробом Її Величності.



Королева Єлизавета ІІ / Getty Images



Стиль королеви Великобританії / Getty Images



Парасолі Її Величності / Getty Images



Образи королеви Великобританії / Getty Images



Парасолі королеви / Getty Images



Осінні образи Єлизавети ІІ / Getty Images



Королева Єлизавета ІІ підбирає особливі парасолі / Getty Images