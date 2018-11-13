Королева Єлизавета ІІ покинула рейтинг фаворитів королівської сім'ї: названо нове ім’я

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Королева Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / www.gettyimages.com

Висновки опитування серед жителів Великої Британії вразили своїми результатами. Королева Єлизавета ІІ більше не є улюбленицею британців. У рейтингу вона посіла друге місце.

Згідно з результатами опитування, яке провели на британському сайті YouGov, королева Єлизавета ІІ поступилась першою сходинкою своєму молодшому внукові – принцу Гаррі. Герцог Уельський набрав 77% голосів, тим самим посунувши герцогиню Единбурзьку, яка набрала 74% на місце після себе.

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Попри те, що молоде подружжя принца Гаррі та Меган Маркл не є ідеально зразковим, адже герцогинця Сассекська часто порушує правила королівської родини, вони є улюбленцями жителів своєї країни.

Третє місце зайняв принц Вільям, четверте – його дружина Кейт Міддлтон, принц Філіп посів п’яту сходинку, а Меган Маркл, дружина лідера цього рейтингу, – шосте місце.

Останні місця дісталися принцу Ендрю та його дочкам – принцесам Євгенії та Беатріс.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Рейтинги Великобританія Єлизавета II
Джерело: Lifestyle
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