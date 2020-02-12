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Королева Єлизавета ІІ продає елітну нерухомість в Москві: деталі

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Королева Єлизавета ІІ продає нерухомість в Москві / Instagram / @theroyalfamily

Королівські статки завжди викликали неабиякий інтерес громадськості. Її Величність вирішила продати одну з чотирьох квартир в одному з найпрестижніших районів російської столиці. Як припускають експерти, ймовірна вартість нерухомості становить майже 100 мільйонів гривень.

Як повідомляє видання Interfax, лише влітку минулого року преса сповістила, що королева Єлизавета ІІ володіє елітною нерухомістю у Москві. У власності британської монаршої родини було чотири квартири загальною площею у понад 800 квадратних метрів. 

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За словами інсайдерів, Її Величність вирішила розпрощатися з частиною житла. Одна з квартир, яка розташована у найдорожчому районі російської столиці так званій "Золотій милі", виставлена на продаж. Поряд з будинком розміщені найвизначніші історичні та культурні пам'ятки – Храм Христа Спасителя, Кремль та річка Москва. 


Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

Експерти з нерухомості запевняють, що вартість квартири становить близько 100 мільйонів гривень, зважаючи на площу у 250 квадратних метрів. Крім того, статус попередньої власниці може суттєво повпливати на позицію житла на ринку. У цьому будинку лише 12 квартир, які належать впливовим та знаменитим. 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Москва Королівська сім'я Єлизавета II
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