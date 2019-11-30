Королева Єлизавета ІІ прокоментувала смертельну різанину у Лондоні

29 листопада на Лондонському мосту терорист накинувся на перехожих з ножем. Внаслідок кривавої різанини постраждали щонайменше 5 людей, двоє з яких померли. На моторошну подію публічно відреагувала королева Великобританії Єлизавета ІІ.

На офіційній інстаграм-сторінці Її Величність звернулась до родин постраждалих. Єлизавета ІІ та її чоловік Філіп висловили співчуття тим, хто втратив під час теракту рідних. Королівське подружжя публічно засудило напад та подякувало тим, хто врятував інших людей від загибелі.

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"Ми з принцом Філіпом засмучені від новин про теракт на Лондонському мосту. Наші думки, молитви та співчуття з тими, хто втратив близьких людей та постраждали від вчорашнього жахливого насильства. Я висловлюю свою подяку поліції та службам надзвичайних ситуацій, а також відважним людям, які, ризикуючи власним життям, самовіддано допомагали та захищали інших", – зазначила Єлизавета ІІ.

Що відомо про теракт на Лондонському мосту

У п'ятницю, 29 листопада, терорист накинувся на людей із ножем. Він обрав людне та популярне серед туристів місце – знаменитий Лондонський міст. Терорист поранив щонайменше 5 осіб. Двох потерпілих гелікоптером доправили до шпиталю, однак від отриманих травм вони померли. Наразі правоохоронці не розголошують імена жертв моторошного теракту.

Під час нападу на місце прибула поліція. Патрульні застрелили нападника на місці теракту. Згодом з'ясувалось, що терористом був 28-річний Усман Хан. Чоловік у 2012 році вже відбував покарання через терористичні злочини. Із в'язниці Усман Хан вийшов у грудні 2018 року.

Наразі правоохоронці провели обшуки у помешканні терориста та з'ясовують, що стало причиною жорстокого нападу.

Дивіться відео: що відомо про Лондонський теракт