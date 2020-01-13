Королева Єлизавета ІІ схвалила рішення принца Гаррі та Меган Маркл

Сьогодні, 13 січня, у Сандрінгемському палаці відбулася зустріч королівської родини, яка була присвячена рішенню герцогів Сассекських відійти від своїх повноважень. Після приватної зустрічі Її Величність оголосила, що згодна з рішенням онука. Британські монархи визначили перехідний період, під час якого принц Гаррі та Меган Маркл поступово складуть королівські повноваження.

Єлизавета ІІ провела велику сімейну нараду, на яку завітали принц Вільям з Кейт Міддлтон, Чарльз і герцогиня Камілла, а також винуватців екстреної зустрічі – Гаррі і Меган Маркл. Дружина герцога Сассекського під час зустрічі зв'язалася з родиною телефоном, адже днями відправилася до Канади.

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За результатами сімейної зустрічі, Єлизавета ІІ погодилася з рішенням подружжя відійти від королівських повноважень та розпочати фінансово незалежне життя. В офіційній заяві Її Величність переконала, що нарада видалася досить конструктивною й усім членам британської монархії вдалося дійти згоди.

Ми з моєю родиною повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган розпочати нове життя, як молода сім'я. Хоча ми хотіли б, щоб вони залишалися членами королівської родини, але ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш самостійним життям, залишаючись невід'ємною частиною моєї родини,

– сповістила королева.



Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

У повідомленні вказано, що це питання видалося складним для королівської сім'ї, яка досі лишилася приголомшена радикальною заявою герцогів Сассекських. Проте спільно вони визначили так званий перехідний період, під час якого принц Гаррі та Меган Маркл поступово відходитимуть від своїх королівських повноважень. У цей час родина зможе спокійно жити на дві країни – у Великій Британії та в Канаді.

Проте сьогоднішня зустріч не стала вирішальною. Як стверджує королева, попереду в родини ще багато важливих питань, які їй доведеться вирішити найближчим часом. Припускають, що термін прийняття остаточного рішення триватиме впродовж кількох днів.



Королівська родина / Instagram / @theroyalfamily