24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Королева Єлизавета ІІ схвалила рішення принца Гаррі та Меган Маркл

821 Читать новость на русском
Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

Сьогодні, 13 січня, у Сандрінгемському палаці відбулася зустріч королівської родини, яка була присвячена рішенню герцогів Сассекських відійти від своїх повноважень. Після приватної зустрічі Її Величність оголосила, що згодна з рішенням онука. Британські монархи визначили перехідний період, під час якого принц Гаррі та Меган Маркл поступово складуть королівські повноваження.

Єлизавета ІІ провела велику сімейну нараду, на яку завітали принц Вільям з Кейт Міддлтон, Чарльз і герцогиня Камілла, а також винуватців екстреної зустрічі – Гаррі і Меган Маркл. Дружина герцога Сассекського під час зустрічі зв'язалася з родиною телефоном, адже днями відправилася до Канади. 

Читайте також: Принц Гаррі та Меган Маркл планують дати інтерв'ю про королівську родину – ЗМІ

За результатами сімейної зустрічі, Єлизавета ІІ погодилася з рішенням подружжя відійти від королівських повноважень та розпочати фінансово незалежне життя. В офіційній заяві Її Величність переконала, що нарада видалася досить конструктивною й усім членам британської монархії вдалося дійти згоди. 

Ми з моєю родиною повністю підтримуємо бажання Гаррі та Меган розпочати нове життя, як молода сім'я. Хоча ми хотіли б, щоб вони залишалися членами королівської родини, але ми поважаємо та розуміємо їхнє бажання жити більш самостійним життям, залишаючись невід'ємною частиною моєї родини,
– сповістила королева. 

королева єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Instagram / @theroyalfamily

У повідомленні вказано, що це питання видалося складним для королівської сім'ї, яка досі лишилася приголомшена радикальною заявою герцогів Сассекських. Проте спільно вони визначили так званий перехідний період, під час якого принц Гаррі та Меган Маркл поступово відходитимуть від своїх королівських повноважень. У цей час родина зможе спокійно жити на дві країни – у Великій Британії та в Канаді. 

Проте сьогоднішня зустріч не стала вирішальною. Як стверджує королева, попереду в родини ще багато важливих питань, які їй доведеться вирішити найближчим часом. Припускають, що термін прийняття остаточного рішення триватиме впродовж кількох днів. 

королівська родина
Королівська родина / Instagram / @theroyalfamily

В Україні триває реєстрація на пробне ЗНО-2020: ціна та дати іспитів
сьогодні
40937
Автор: Марина Джура
Теги: Принц Гаррі Меган Маркл Єлизавета II Королівська сім'я LifeStyle Новини LifeStyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:45 Що приготувати на Старий Новий рік: рецепти смачних традиційних страв
Олена Булан 19679
сьогодні 13:22 Старий Новий рік: прикмети, традиції, як святкувати в Україні
Олена Булан 14122
сьогодні 11:00 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
Квітослава Туз 72119
12 січня 09:33 8 маловідомих фактів про Злату Огнєвіч, які можуть здивувати
6811
11 січня 17:31 Найочікуваніші українські прем'єри: які фільми варто подивитися
Єлизавета Герасимюк 1940
Новини
Більше новин
Залиште відгук