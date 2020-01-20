Королева Єлизавета ІІ вперше здійснила публічний вихід зі скандальним принцом Ендрю

Вчора, 19 січня, Її Величність відвідала традиційну недільну службу в церкві Святої Марії Магдалини у своїй резиденції в Сандрінгемі. Цього разу компанії британській королеві склав середній син Ендрю, який напередодні склав з себе королівські повноваження після гучного секс-скандалу.

Після офіційної заяви Букінгемського палацу про схвалення намірів Меган Маркл та принца Гаррі відійти від королівської сім'ї, королева Єлизавета II вирішила дати черговий привід для обговорення в мережі. Вона здійснила перший публічний вихід у новому році зі своїм сином принцом Ендрю, який теж позбувся королівських повноважень, щоправда, мав для того куди резонансніший привід.

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Проте вчора Єлизавета ІІ наважилася постати разом з сином на ранковій службі у досить гарному гуморі. Для свого виходу Її Величність обрала пальто в принт "гусяча лапка" і сірий капелюх з квітами. З прикрас на ній брошка "Золоті мережива" з діамантами та рубінами, яку вона отримала з нагоди весілля з принцом Філіпом.



Королева Єлизавета ІІ та принц Ендрю / Getty Images

Проте поки зарано казати, чи змінить цей поблажливий вчинок королеви позицію принца Ендрю у складі королівської родини та ставлення суспільства. Проте не варто виключати його ймовірну появу на церемонії Trooping the Colour у день народження британського монарха. Поки ж принца Ендрю немає серед почесних учасників параду.

Принц Ендрю склав обов'язки монарха через секс-скандал, який розгорівся в мережі після звинувачень американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинуватили в торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації. У справі фігурувало ім'я представника монаршої родини, який, за словами жертви Вірджинії Джуффре, змушував її до інтимних стосунків. Натомість королівська родина спростувала всі звинувачення.

Як наслідок розголосу в пресі, принц Ендрю попросив у Її Величності дозволу припинити виконання своїх громадських обов'язків в майбутньому, шкодуючи про знайомство з Джеффрі Епштейном.