Королева Єлизавета ІІ здійснила публічний вихід у день свого народження: чарівні фото

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Єлизавета ІІ в день свого народження
Єлизавета ІІ в день свого народження / www.gettyimages.com

Британська королева Єлизавета ІІ вимушена була порушити своє правило та в день народження, 21 квітня, здійснила публічний вихід. Все тому, що відзначення 93-річчя співпало із Великоднем. Відтак Її Величність з королівськими родичами відвідали богослужіння у Віндзорі.

Королева Єлизавета ІІ двічі на рік святкує день народження. У знаковий день монарх уникає публічних виходів, а проводить свято у колі найближчих родичів. Проте Її Величність щороку запрошує прихильників з усього світу та самих британців відсвяткувати з нею день народження на початку червня. Саме тоді Єлизавета ІІ організовує гучний парад, який об'єднує тисячі людей.

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Однак у 2019 році монарх змушена була дещо змінити свої плани та на 93-річчя здійснити публічний вихід. День народження королеви співпало з Великоднем, відтак вона приймала вітання від своїх родичів у Віндзорі перед урочистим богослужінням. 

В особливий день Єлизавета ІІ постала перед камерами у ніжному блакитному пальті та капелюшку, підібраному у тон до нього. З-під вбрання виднілась яскраво-рожева сукня Її Величності, що гармонійно виглядала з верхнім одягом. Туфлі зі стійкими підборами, рукавиці та невеличка сумка традиційно доповнили образ британської королеви.

Королева Єлизавета ІІ після богослужіння
Королева Єлизавета ІІ після богослужіння / Getty Images

Королева Єлизавета ІІ
Великодня служба у Віндзорі / Getty Images

На богослужіння чарівна Єлизавета ІІ приїхала окремо від інших представників Кенсінгтонського палацу. Її вихід із елітного авто одразу ж прикував погляди всіх британців, які прийшли до палацу, щоб привітати монарха із днем народження. З нагоди свята Єлизавета ІІ дозволила охоронцям підпустити дітей із квітами, які з нетерпінням чекали, коли зможуть підійти до монарха. 

Королева Єлизавета ІІ на день свого народження
Королева Єлизавета ІІ на день свого народження / Getty Images

Наразі відомо, що ввечері королева Єлизавета ІІ запросила всіх родичів на урочисту вечерю. Вона прагне весь день провести з найближчими людьми та бути осторонь від ЗМІ. А вже на початку червня Її Величність буде отримувати привітання від британців та всього світу під час традиційного параду та концерту за участю знаменитих артистів. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Єлизавета II Великобританія
Джерело: LifeStyle 24
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