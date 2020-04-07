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Королева Єлизавета ІІ звернулася до медиків у Всесвітній день здоров'я: відео

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Єлизавета ІІ звернулася до медиків / Instagram / @theroyalfamily

Сьогодні, 7 квітня, відзначають Всесвітній день здоров'я. Зважаючи на жертовність працівників медичної сфери за сучасних обставин, королева Єлизавета ІІ звернулася до лікарів зі зворушливою промовою.

На особистих сторінках королівської родини з'явився ролик, яким члени британської монаршої сім'ї висловили вдячність працівникам медичної сфери. Сама ж Королева Єлизавета ІІ звернулася до представників професії, які сьогодні несуть посилену відповідальність за життя громадян по всьому світу.  

До теми Королева Єлизавета ІІ виступила зі зверненням до нації вп'яте за роки правління: відео

Її Величність наголосила, що у саме у подібних критичних моментах проявляються найкращі людські риси. Вона подякувала медикам за самовіддану роботу і наполегливість, адже щодня вони сумлінно працюють для захисту та поліпшення здоров'я і благополуччя суспільства. 

Відданість незліченної кількості медсестер, акушерок та інших працівників сфери охорони здоров'я служінню в цих найскладніших обставинах є прикладом для всіх нас,
– йдеться у промові королеви Єлизавети ІІ. 

Варто зазначити, що днями Її Величність виступила з офіційним зверненням до британського народу. Вона  закликала громадян до самодисципліни та подякувала тим, хто дотримується карантину. Крім того, королева Єлизавета ІІ подякувала працівникам Національної служби охорони здоров'я та наголосила, що лише завдяки спільним зусиллям країні вдасться повернутися до повноцінного життя без COVID-19. 

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 Єлизавета II Королівська сім'я LifeStyle
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