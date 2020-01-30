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Королева Йорданії обирає сукні з вишивкою: ефектний вихід Ранії

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Королева Ранія / Instagram / @queenrania

Йорданська королева може похизуватись чималим гардеробом, наповненим брендовими сукнями та костюмами. Однак чільне місце там посідають і вишиті вбрання, які 49-річна Ранія залюбки приміряє як для світських виходів, так і для міжнародних поїздок.

28 січня у йорданському місті Акаба відбулась запланована зустріч жіночої громади з Її Величністю. Королева Ранія хотіла довідатись, як проходить впровадження її освітніх та медичних ініціатив на практиці, тому й запросила їх на ланч. Відповідними знімками представниця монархії поділилась у своїх офіційних блогах в мережі. 

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Згідно з кадрами, до цього виходу королева вирішила підібрати одну зі своїх вишитих суконь. Чорне вбрання з яскравим геометричним орнаментом стильно виглядало на бездоганній фігурі королеви Ранії. Образ Її Величність вирішила доповнити елегантною зачіскою, яка додала розкоші образу в національному стилі. Лаконічні прикраси завершили look розкішної Ранії. 

Королева Ранія у вишитій сукні
Королева Ранія у вишитій сукні / Instagram / @queenrania

Йорданська королева
Йорданська королева / Instagram / @queenrania

Ранія на зустрічі з йорданками
Ранія на зустрічі з йорданками / Instagram / @queenrania

Королева Ранія на офіційній зустрічі
Королева Ранія на офіційній зустрічі / Instagram / @queenrania

Ранія влаштувала обід для жінок
Ранія влаштувала обід для жінок / Instagram / @queenrania

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Стиль і мода Ранія, королева Йорданії Йорданія
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