Королева Йорданії одягнула костюм українського бренду: фотофакт

Дружина короля Йорданії Абдалли ІІ обрала костюм небесного кольору молодого українського бренду Flow The Label. Королева Ранія поділилась світлиною із зустрічі на своїй сторінці в Instagram.

Останнім часом зірки зі світового рівня звертають все більше уваги на українські бренди. У сукнях вітчизняних дизайнерів вже з’являлись на публіці акторка Джессіка Кларк, телеведуча Кріс Дженнер, а Леді Гага для фотосесії обрала стильний капелюх.

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Ряди знаменитостей, які носять український одяг поповнюються. До них тепер приєднуються і представники королівських сімей. 48-річна королева-консорт Йорданії вперше одягнула наряд від українського дизайнера. Довгий костюм світло-голубого кольору бренд Flow The Label випустив у останній колекції осінь-зима 2019.

Сьогодні зустрічалась із групою йорданських жінок, які досягнули успіху в своїх професійних сферах,

– прокоментувала фото королева Ранія.