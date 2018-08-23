Королева Йорданії одягнула костюм українського бренду: фотофакт

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Королева Ранія
Королева Ранія / Instagram/ @queenrania

Дружина короля Йорданії Абдалли ІІ обрала костюм небесного кольору молодого українського бренду Flow The Label. Королева Ранія поділилась світлиною із зустрічі на своїй сторінці в Instagram.

Останнім часом зірки зі світового рівня звертають все більше уваги на українські бренди. У сукнях вітчизняних дизайнерів вже з’являлись на публіці акторка Джессіка Кларк, телеведуча Кріс Дженнер, а Леді Гага для фотосесії обрала стильний капелюх.

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Ряди знаменитостей, які носять український одяг поповнюються. До них тепер приєднуються і представники королівських сімей. 48-річна королева-консорт Йорданії вперше одягнула наряд від українського дизайнера. Довгий костюм світло-голубого кольору бренд Flow The Label випустив у останній колекції осінь-зима 2019.

Сьогодні зустрічалась із групою йорданських жінок, які досягнули успіху в своїх професійних сферах,
– прокоментувала фото королева Ранія.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FLOW THE LABEL (@flow_thelabel)

 

Теги: Мода LifeStyle Йорданія
Джерело: 24 канал
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