Королева Йорданії приголомшила стильним вбранням у Туреччині: ефектні фото

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Королева Йорданії Ранія приголомшила вбранням
Королева Йорданії Ранія приголомшила вбранням / www.gettyimages.com

Чарівна королева Йорданії Ранія вкотре зуміла приголомшити мережу. Її Величність засвітила стильне вбрання під час офіційної поїздки до Туреччини.

Згідно з королівськими правилами, королева часто супроводжує монарха Абдаллу ІІ в міжнародних турах. Так, днями чарівна Ранія підтримала свого чоловіка під час офіційного візиту до Туреччини.

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У перший день свого турне королівське подружжя зустрілось із главою Туреччини Раджеп Таїпом Ердоганом та першою леді Еміне. Після тривалої бесіди Президент запропонував йорданським гостям навідатись до Вахдеттинський палац, що у Стамбулі. 

Для офіційного виходу королева Ранія обрала сіре пальто, яке приголомшливо виглядало на стрункій фігурі Її Величності. Свій образ вона доповнила рожевою блузкою та спідницею з принтом. Туфлі-човники та маленька рожева сумочка завершили look ефектної Ранії. 

Королівська сім'я Йоранії в міжнародному турне
Королівська сім'я Йорданії в міжнародному турне / Getty Images

Королева Ранія та перша леді Туреччини
Королева Ранія та перша леді Туреччини / Instagram / @queenrania

А от перша леді Туреччини обрала для зустрічі дуже скромне вбрання. Еміне Ердоган зустріла гостей у червоному пальті та білих широких штанах. Не оминула вона й мусульманських традицій – зустріч з королем та королевою Йорданії перша леді провела у світлому хіджабі. 

Королева Йорданії у Туреччині
Королева Йорданії у Туреччині / Getty Images

Президент Туреччини зустрів делегацію з Йорданії
Президент Туреччини зустрів делегацію з Йорданії / Getty Images

Перша леді Туреччини та королева Йорданії
Перша леді Туреччини та королева Йорданії / Getty Images

Теги: LifeStyle Стиль і мода Йорданія Новини Туреччини Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
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