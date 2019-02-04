Королева Йорданії приголомшила стильним вбранням у Туреччині: ефектні фото

Чарівна королева Йорданії Ранія вкотре зуміла приголомшити мережу. Її Величність засвітила стильне вбрання під час офіційної поїздки до Туреччини.

Згідно з королівськими правилами, королева часто супроводжує монарха Абдаллу ІІ в міжнародних турах. Так, днями чарівна Ранія підтримала свого чоловіка під час офіційного візиту до Туреччини.

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У перший день свого турне королівське подружжя зустрілось із главою Туреччини Раджеп Таїпом Ердоганом та першою леді Еміне. Після тривалої бесіди Президент запропонував йорданським гостям навідатись до Вахдеттинський палац, що у Стамбулі.

Для офіційного виходу королева Ранія обрала сіре пальто, яке приголомшливо виглядало на стрункій фігурі Її Величності. Свій образ вона доповнила рожевою блузкою та спідницею з принтом. Туфлі-човники та маленька рожева сумочка завершили look ефектної Ранії.



Королівська сім'я Йорданії в міжнародному турне / Getty Images



Королева Ранія та перша леді Туреччини / Instagram / @ queenrania

А от перша леді Туреччини обрала для зустрічі дуже скромне вбрання. Еміне Ердоган зустріла гостей у червоному пальті та білих широких штанах. Не оминула вона й мусульманських традицій – зустріч з королем та королевою Йорданії перша леді провела у світлому хіджабі.



Королева Йорданії у Туреччині / Getty Images



Президент Туреччини зустрів делегацію з Йорданії / Getty Images