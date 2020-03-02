Королева Йорданії приголомшила світ ефектним виходом: фото

Йорданська королева Ранія вже давно підкорила громадськість своїми благодійними проєктами та приголомшливим гардеробом. Днями Її Величність підтвердила свій неофіційний статус "ікони стилю", поставши на офіційному заході у розкішному пальті.

У Йорданії влаштували урочистий прийом делегації з Норвегії. До королівської родини завітали їхні колеги – монархи Гаральд V та Соня Харальдсен. Відтак король Абдалла ІІ і Ранія влаштували для поважних гостей прийом у палаці Аль Хусейна та вже поділились ефектними кадрами з події.

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За традицією, перед початком офіційної зустрічі всі високопосадовці взяли участь у фотосесії. Однак гостей з Норвегії з легкістю затьмарила чарівна Ранія, яка виділялась завдяки своєму ефектному образу. Йорданська модниця обрала білосніжне пальто, прикрашене тонким поясом. До приголомшливого одягу Її Величність підібрала туфлі-човники з флористичним принтом і маленьку сумочку.

Щодо вибору іміджу Ранія вирішила не експериментувати, зробивши ідеальну укладку волосся та денний макіяж з акцентом на очі. Лаконічні прикраси з королівської колекції завершили бездоганний образ королеви.

Водночас королева Норвегії супроводжувала свого чоловіка у коричневому плащі з бірюзовим принтом. Яскравим акцентом її вигляду став шарф, який Її Величність Соня накинула на плечі. Туфлі на підборах та клатч завершили її look.