Королева Йорданії приголомшила вбранням на День незалежності країни: фото

743 Читать новость на русском
Королева Йорданії на День незалежності
Королева Йорданії на День незалежності / Instagram / @queenrania

Йорданська королева Ранія зуміла вкотре зачарувати своїх прихильників ефектним виходом. На урочисту подію вона вбрала зелено-золотисту сукню, яка приголомшила елегантністю та стильним кроєм.

Королівська сім'я Йорданії має чималу популярність у країні. Тому всі урочисті чи державні свята відбуваються за участю представників сім'ї Абдалли ІІ. День незалежності не став винятком, відтак перед громадськістю на параді постала чарівна дружина монарха Ранія та їх діти. 

Читайте також: Топ-7 вишиванок у гардеробі королеви Йорданії

Особливу увагу привернула Її Величність, яка вкотре підібрала розкішне вбрання для публічного виходу. Перед йорданцями Ранія постала у смарагдовій сукні із золотистою накидкою та поясом. Зверху одяг прикрашав геометричний орнамент, який додав образу королеви східного колориту. Туфлі-човники і клатч завершили look Ранії.

Щодо макіяжу, то представниця королівської сім'ї підвела очі чорними тінями та нафарбувала губи ледь помітним рожевим блиском. Заплетене волосся і прикраси з колекції Її Величності доповнили ідеальний образ. 

 

blog_ava
Україна може втратити Томос через Філарета, – Макарій
сьогодні
4284
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Новини LifeStyle Йорданія
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
сьогодні 17:01 День Києва: найкращі місця столиці, які варто побачити
23416
Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
сьогодні 13:30 Оглядові майданчики і відкриті дахи Києва: фото і ціни
Настя Сукач 2476
День Києва 2019: афіша святкових заходів
сьогодні 09:37 День Києва 2019: афіша святкових заходів
3840
Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
25 травня 22:02 Фільми травня: список найкращих прем'єр, які заслуговують уваги
Уляна Корицька 3521
Маші Єфросиніній – 40! Найважливіші правила життя української телеведучої
25 травня 13:03 Маші Єфросиніній – 40! Найважливіші правила життя української телеведучої
Юлія Турелик 2410
Новини
Більше новин
Залиште відгук