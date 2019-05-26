Королева Йорданії приголомшила вбранням на День незалежності країни: фото

Йорданська королева Ранія зуміла вкотре зачарувати своїх прихильників ефектним виходом. На урочисту подію вона вбрала зелено-золотисту сукню, яка приголомшила елегантністю та стильним кроєм.

Королівська сім'я Йорданії має чималу популярність у країні. Тому всі урочисті чи державні свята відбуваються за участю представників сім'ї Абдалли ІІ. День незалежності не став винятком, відтак перед громадськістю на параді постала чарівна дружина монарха Ранія та їх діти.

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Особливу увагу привернула Її Величність, яка вкотре підібрала розкішне вбрання для публічного виходу. Перед йорданцями Ранія постала у смарагдовій сукні із золотистою накидкою та поясом. Зверху одяг прикрашав геометричний орнамент, який додав образу королеви східного колориту. Туфлі-човники і клатч завершили look Ранії.

Щодо макіяжу, то представниця королівської сім'ї підвела очі чорними тінями та нафарбувала губи ледь помітним рожевим блиском. Заплетене волосся і прикраси з колекції Її Величності доповнили ідеальний образ.