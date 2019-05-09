Королева Йорданії приміряла ефектну оксамитову вишиванку: фото

Прототип української вишиванки набув чималої популярності у світі. Зокрема, у гардеробі королеви Йорданії є чимало такого одягу. Один з них чарівна Ранія засвітила під час публічного виходу.

Її Величність Ранія у 48 років вважається еталоном вишуканості та елегантності. Кожен вихід королеви привертає чималу увагу ЗМІ, адже вона демонструє бездоганні образи. Не забуває дружина Абдалли ІІ додавати своєму вигляду і етнічного колориту Йорданії, тому щоразу демонструє ефектні вишиванки.

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Винятком не став і черговий візит до міста Аджлун. Там королева Йорданії зустрілась із жінками, які готувались до Рамадану.

Для публічного виходу Ранія обрала дуже ефектне колоритне вбрання. Перед йорданками вона постала у довгій оксамитовій сукні, прикрашеній на грудях та манжетах різнобарвною вишивкою. Хоч вбрання було чорного кольору, однак воно яскраво виділялось із натовпу.

Струнку талію королева Йорданії вирішила підкреслити за допомогою вишитого пояса. Ранія підібрала до свого образу чорне непримітне взуття та лаконічні прикраси, зокрема, годинник, який вона часто одягає на зустрічі.



Королева Ранія на зустрічі з йорданцями / Facebook / @QueenRania