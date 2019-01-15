Королева Йорданії приміряла картате пальто для зустрічі з молоддю: яскраві фото

Йорданська королева Ранія вкотре приголомшила громадськість стильним вбранням. Дружина монарха приміряла картате пальто, яке привернуло увагу всіх учасників заходу.

Королівські родини не упускають можливості в черговий раз поспілкуватись зі своїми прихильниками. Тому саме вони стають головними гостями урочистих заходів, де демонструють свої манери та стильне вбрання.

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Днями король Абдалла ІІ та його чарівна дружина Ранія приєднались до відзначення Дня дерева. Королівське подружжя зустрілось із йорданською молоддю та активістами у Камалійському лісі. Там королева Ранія допомогла монарху посадити дерева.

Для такого публічного виходу Її Величність вбрала досить скромний одяг. Королева Ранія постала перед учасниками заходу у картатому пальті, штанах таводолазці. Свій скромний look вона доповнила черевиками на невеликих підборах. Із лійкою в руках Ранія приступила до роботи, що виглядало досить чарівно.

Варто зазначити, що королева Йорданії – не перша знаменита жінка, яка показала свої вміння садівника. У серпні 2018-го перша леді США Меланія Трамп самостійно посадила дуб біля президентської резиденції. Дружина глави Білого дому поралась у саду в спідниці від Valentino, у ніжно-рожевому топі і туфлях на підборах від Christian Louboutin. Такий розкішний образ Меланії нещадно розкритикували в мережі.