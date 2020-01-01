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Королева Йорданії привітала світ з Новим роком: яке фото обрала чарівна Ранія

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Королева Йорданії привітала з Новим роком / Instagram / @queenrania

Йорданська королева Ранія не оминула увагою одне з найбільш очікуваних свят – Новий рік. У мережі вона опублікувала символічний допис, яким привітала всіх прихильників.

Її Величність Ранія – яскравий приклад сучасної королеви. 49-річна дружина короля Абдалли ІІ не тільки демонструє неймовірну елегантність навіть під час буденних виходів, але й веде свій блог у мережі. Саме на інстаграм-сторінці Ранія інформує громадськість про благодійні та освітні проєкти. запроваджені в Йорданії. 

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Не оминає королева і можливості публічно привітати своїх прихильників зі святами. З нагоди Нового 2020 року Її Величність розмістила сімейне фото, на якому постала зі своїм чоловіком та двома доньками. Королева Йорданії не приховувала свого захвату від того, що перший день січня провела зі своїми нащадками.

Немає кращого способу завершити 2019 рік, ніж з родиною і моїми двома дівчатками, які повернулися з університету на канікули! З Новим роком усіх,
– написала королева Ранія. 

Цікаво, що на фото Її Величність вирішила не демонструвати королівську розкіш, поставши перед громадськістю у звичайних світшотах із червоними емблемами. 

А от на католицьке Різдво Ранія презентувала офіційну листівку, яку відправила своїм колегам та політикам. На кадрі королева Йорданії постала з трьома дітьми та чоловіком Адбаллою ІІ. Всі члени королівської родини красувались у чорно-білих вбраннях. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: Новорічні свята LifeStyle Новини LifeStyle Королівська сім'я Ранія, королева Йорданії
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