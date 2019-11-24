Королева Йорданії приїхала до США у трендовому штанному костюмі: фото

Йорданська королева Ранія вже давно заявила своїми виходами, що не відстає від сучасних трендів. Її Величність днями це вкотре довела, здійснивши міжнародну поїздку у трендовому картатому костюмі.

Королева Ранія супроводжувала свого чоловіка Абдаллу ІІ під час його міжнародної поїздки до США. Це не був черговий офіційний візит до Білого дому: йорданського монарха нагородили премією Scholar-Statesman Awards. Урочиста церемонія лауреатів пройшла 23 листопада в Нью-Йорку, в Інституті близькосхідної політики, куди й завітали Абдалла ІІ та Ранія.

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Одна з найстильніших королев світу обрала для виходу сірий штанний костюм в клітинку, який є трендом цього сезону. Вбрання Ранії було ледь блискучим, що додало урочистості її вигляду. Цікаво, що костюм Її Величності представлений в останній колекції бренду Ermanno Scervino. На відміну від дизайнерського варіанту, Ранія одягнула його не на голе тіло, а поверх чорної блузи. Тоненький ремінь з металевими вставками та взуття на підборах завершили look йорданської модниці.

Не менш ефектними були й аксесуари представниці монархії. Ранії підібрала маленьку сумочку від Bottega Veneta та лаконічні прикраси зі своєї королівської колекції.

На інстаграм-сторінці королева вже встигла прокоментувати подію. "Ми такі щасливі, що у нас є ти! Вітаємо з отриманням премії 2019 Scholar Statesman Award в Нью-Йорку", – з гордістю написала Ранія, публічно звертаючись до свого коханого.



Король та королева Йорданії в Нью-Йорку / Instagram / @queenrania



Стильний образ королеви Ранії / Instagram / @famiglie__reali​

Та поки західні ЗМІ із захватом описували стиль королеви Йорданії, у мережі знайшли подібний образ принцеси Діани. Леді Ді також одягала сірий картатий костюм, доповнивши його білою водолазкою.



Королева Ранія та принцеса Діана / Instagram / @royalstylewatch